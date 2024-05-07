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銅價漲不停 線纜股營運再衝一波

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

銅礦可望再衝一波，根據外電報導，國際法人機構調升對銅價的預期，每公噸上看12,000美元，今年銅價持續走強，與銅價最直接相關的電線電纜產業有望受惠，包括華新麗華（1605）、大亞、大山、億泰、宏泰、華榮、合機等，備受矚目。

電線電纜的組成為導體、絕緣體、遮蔽等，而導體中的主要成分又以銅為大宗，占至少六成以上、上看九成。線纜業者指出，銅價高低會大幅影響線纜的營運波動，通常銅價處於高水位時，業界普遍利潤空間也會比較好。

法人指，更值得注意的是，銅價上漲對現階段業務相對單純的線纜業，更有望直接反映在營運上。

線纜業受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔，未來銅價上漲，更有望助攻營運，不少線纜業者為了因應產能及未來趨勢，策略性的調整產品組合與積極擴大布局，業界老大哥華新近年就結束大陸銅條生產，持續減少銅線材的銷售比例，加強改善毛利率。

宏泰結束銅箔基板事業，並因應國內電網強韌計畫強化電線電纜未來發展，土地廠房移轉至電線電纜事業使用。億泰因應中壢廠電線電纜產能趨近滿載，斥資8,000萬元購入2,000多坪農地，準備今年擴充產線，新產線啟用後預估年產能可增加50%。大山則是北上布局，瞄準推案量大的北台灣的線纜需求。

宏泰 布局 電纜

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