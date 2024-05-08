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就市論勢／金融、營建、製鞋 聚光

經濟日報／ 陳沅易（群益馬拉松基金經理人）

盤勢分析

最近一次聯準會（Fed）FOMC會議，雖沒有點陣圖預測，但主席鮑爾強調通膨依然太高，無法保證在降低通膨方面取得更多進展，不過下次利率變動不太可能會是升息，也排除下次會議降息，代表Fed首次降息可能要等到9月甚至12月才會發生。

Fed這次例會讓市場對首次降息共識調整到9或12月，其中市場認為在9月機率約45%，至於12月降息預期也有72.6%，維持利率到年底都不會動的機率僅25%。

國際因素牽動波動放大，不過市場已反應降息預期調整，加上台灣基本面持穩，3月景氣對策信號燈號續呈綠燈，領先及同時指標維持上升，顯示國內景氣回溫，惟短期在國際政經動向仍具不確定性下，台股延續高檔整理格局可能性較高。

投資建議

科技股方面，AI族群產業成長前景看好，其中美國CSP業者資本支出維持強勁有利AI族群未來兩年營運。再者，晶圓代工龍頭在先前法說會上表示AI需求強勁，維持未來幾年AI年複合成長率50%的目標，AI產業成長動能仍佳，且台灣科技股又在全球AI供應鏈扮演要角，相關類股表現值得留意。

非電子股方面，可留意現金股利董事會實際公告優於預期或獲利展望上修者，類股來看以金融、營建、自動化與生技、製鞋、橡膠、水泥類股為主。

AI 景氣對策信號 降息

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