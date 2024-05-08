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明基材法說會 審慎樂觀營運

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

偏光片大廠明基材（8215）昨（7）日召開法說會，董事長陳建志表示，儘管產業競爭造成偏光片平均單價（ASP）下降，但對第2、3季營運審慎樂觀，將透過產品組合調整提高獲利；醫療應用因下游終端庫存已去化，首季年增逾兩成，看好成長態勢不變，本季營收占比有望逾三成。

明基材總經理劉家瑞表示，首季偏光片因供過於求，售價下滑，惟第2季面板稼動率提升，降價幅度縮小，隨庫存去化差不多，第3季有奧運商機帶動，有望刺激需求。至於今年初因日本地震，造成上游COP缺料，隨3、4月陸續復工完成，缺料問題已解除。

明基材為全球前五大偏光片廠，偏光片是面板關鍵零組件之一，不過近年明基材積極朝醫療應用轉型，降低對單一產業依賴，今年第1季來自消費及專業醫療營收占比已達三成，看好本季營收占比持續拉高。

他表示，整體庫存去化告一段落，看好今年醫療需求全面回升，受惠中國大陸及東南亞需求激勵，skincare及隱形眼鏡的年成長都有兩至五成，專業醫療年增也達七成。

明基材 營收 面板

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