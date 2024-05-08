世芯目標價 瑞銀喊5,130

世芯-KY（3661）近日股價儘管表現弱勢，不過由於未來二年成長動能強勁，摩根士丹利（大摩）仍給予「優於大盤」評等、目標價4,880元；瑞銀給予「買進」評等、目標價5,130元。綜合大摩、瑞銀觀點，世芯-KY明（2025）年營收將年增30%、2026年更將成長50-60%。

世芯-KY今年第1季毛利率約19%，表現不如預期。儘管如此，大摩仍看好，ASIC發展動能強勁，帶動世芯-KY明年營收將年增30%，其中英特爾 Habana貢獻將達7億美元，占總營收的35%；AWS部分的下一代產品，則將貢獻明年營收的22%。

展望後市，大摩預估，世芯-KY於AI晶片的營收，將呈現季度性成長，並在2025年上半年進入過渡期，長線基本面樂觀，因此維持評等「優於大盤」、目標價4,880元不變。至2026年營收則有望年增逾40%，表現最為強勁，主因包括：3奈米營收增長，英特爾、理想汽車5奈米營收認列等。

瑞銀證券指出，新型雲端運算供應商的AI晶片及電動汽車系統單晶片（SoC）開始大規模生產時，世芯-KY營收增長至2026年時應該會重新加速，年成長達50-60%。