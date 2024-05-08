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業績耀眼股 領軍衝

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
4月營收創高上市櫃公司
4月營收創高上市櫃公司

上市櫃公司4月營收密集出爐，部分企業營運淡季不淡，配合訂單效應加持，截至昨（7）日止，有台光電（2383）、亞德客-KY、鴻華先進-創、緯軟等十檔個股，4月營收創下單月歷史新高，這些業績題材族群將躍居盤面焦點。

美股延續反彈，激勵台股昨天再度攻高，台積電領漲終場站上800元，鴻海、聯發科等電子權值股收紅，集中市場指數終場上漲130點，收20,653點，站穩所有均線。

邁入月初營收密集公布期，台股超過1,800家企業近日密集揭露4月營收數字，雖現階段是產業五窮六絕淡季，但部分公司因訂單出貨增溫，產業淡季不淡。

伴隨業績超乎預期個股漸漸浮出檯面，營收亮麗題材將是現階段選股標準，一旦台股持續向上，業績族群股價有機會領銜表態。

根據統計，4月營收中，目前已約有十家上市櫃公司刷寫歷史新高，其中電子、傳產兼備，主要分布在半導體、網通、資訊服務、電子零組件、電腦周邊等電子股，以及汽車、電機等傳產股。

若分析4月營收月增率，鴻華先進-創、泰茂、倉和、昇達科等，均較上月成長逾兩成；台光電、亞德客-KY、華孚、德微、緯軟、川湖等，4月營收月增率也都穩步攀升。

進一步觀察4月營收年增幅度，鴻華先進-創、泰茂、台光電、川湖、倉和等，均較去年同期成長五成以上；其他4月營收年增一成以上個股，還包括昇達科、德微、華孚、緯軟、亞德客-KY等。

至於近五個交易日股價表現，昇達科、華孚、川湖、台光電等，上漲超過3%；倉和、泰茂、鴻華先進-創、緯軟等，股價也都穩步走揚。

台新投顧副總黃文清指出，營收創新高個股，有的未來具轉機，有的營運持續成長，選擇營收佳且展望具成長性個股，即使股價隨大盤多空震盪，但在基本面具保護色彩掩護下，套牢風險較低。

分析師認為，整體而言，由於國際股市多空交戰，大盤近期恐將震盪整理，操作上投資人仍應嚴控風險。

若未來不確定因素陸續去除，台股可望回歸基本面，短線可觀察企業4月營收狀況，作為逢低進場指標，中長線可觀察景氣復甦題材與科技新品效應。

台光電 營收

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