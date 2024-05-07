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裕民財報／首季獲利年增99.9%、EPS 1.17元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

裕民航運（2606）今年第1季合併營收為38.45億元，年增34.6%，主要因為BDI (波羅的海乾散貨指數) 大漲，較去年同期增加80%，營業毛利率為27.37%，稅後純益9.88億元，年增99.9%、季增12%，EPS為新台幣1.17元。

裕民目前共68艘船，目前手中的船舶都非常年輕，平均船舶年齡6歲，低於總市場平均船年齡11歲，全球環保節能船平均租金高於BDI市場租金，油耗優勢，最新型的船大多都會有20%左右的溢價，預計未來還會有5艘新船加入，今年會交付4艘，明年1艘，裕民訂造的新船陸續加入後，節能船舶占比94%。

今年全球散裝船市場又比原預期好，展望今年第1季受到氣候異常、南美降雨緩和影響，巴西的鐵礦砂出口較去年同期成長12%，激勵了海岬型船舶運價上揚，第1季平均運價US$24,286較去年同期增加166%，創2010年以來高峰。

另外隨著經濟復甦、電動車銷量增加和人工智慧發展，大陸電力需求持續上升，帶動大陸第1季煤炭進口量較去年成長13.8%。除此之外，國際間地緣政治局勢持續緊張，影響航運供應鏈，原慣例為航運市場淡季的第1季表現亮眼。隨著時序進入第2季南美穀物運輸旺季，中小型船的運價可望展開另一波漲勢。

租金 裕民

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