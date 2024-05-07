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貨櫃股中外資比較愛陽明？ 大買超過1萬8千張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股7日上漲逾百點，航運族群也有不錯的表現，不過貨櫃三雄走勢卻不同，長榮（2603）收跌，但陽明海運（2609）、萬海（2615）上漲收紅，其中陽明漲勢最強，收52.5元，漲幅3.75%；萬海也有2%的漲幅，但長榮卻下跌1.38%，收178元。觀察外資買賣超，外資大買陽明超過1萬8千張，卻賣超長榮逾8千張，對貨櫃股的看法似不同調。

長榮先前因納入高股息ETF的成分股，股價節節攀高，不過在4/29最高來到193.5元後，股價一路回檔下跌，今日收178元，小跌1.38%。相比之下，陽明在4/26爆出22萬張大量漲停鎖死，突破年線，雖然一度在漲至55.5元後回檔，但在觸及十日線後今股價反彈上漲，收在52.5元，漲幅3.75%。

觀察法人籌碼，三大法人同步買超陽明，外資買超18,768張，投信買超2,174張，自營商買超3,643張，外資已連三買陽明，共計買超超過2萬7千張；而投信已連買陽明超過8天，共計買超超過1萬張，自營商也在今日轉賣為買。

相比之下長榮已遭外資連賣四天，外資今賣超長榮8,707張，共計賣超超過2萬張，不過投信和自營商持續有買盤進駐。至於萬海，外資近期整體買多於賣，投信則未有著墨。

長榮、陽明及萬海第1季營收，都繳出亮麗成績單，長榮海累計第1季的營收為886.31億元，年增32.63%；陽明累計第1季的營收為438.01億元，年增18.53%；萬海累計第1季營收276.18億元，年增8.06%。

關於SCFI運價是否能持續上漲，國內的物流業者分析，貨櫃輪市場變化大，要看五一長假大陸復工後的貨量需求臉色。而航運業者認為，對於海運公司來說最重要的是全球的總體經濟能穩定復甦，貿易量穩定增加，目前貿易量受到大陸經濟、地緣政治影響，都要持續觀察。

外資 長榮 陽明海運

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