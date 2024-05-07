達邦蛋白財報／首季轉盈 新產能下半年開出

達邦蛋白（6578）7日公告首季財報，第1季營收1.01億元，較去年同期增1.8％、歸屬母公司稅後淨利684.8萬元，每股稅後純益0.1元，為近三年來首度單季獲利轉盈。展望後市，公司表示，20KL醱酵生產線擴產進度符合預期，預計第4季可望對營收產生助益。

達邦蛋白營運穩步升溫，公司表示，首季因原料成本波動及2月工作天數少的影響，毛利率較上季略低，但仍較去年同期大幅提升13個百分點至18％；業外匯兌收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利648.8萬元，每股稅後純益0.1元。

達邦蛋白表示，隨著產品多元化轉型，產品組合持續優化，在漳州廠止損之後，獲利能力大幅改善，下半年功能性添加劑新產能開出之後，營收規模將穩定成長，且毛利率可望再拉高，今年業績逐季走高可期。

達邦蛋白生技有三大產品線，分別為蛋白原料、功能添加劑、寵物保健品，均具備相當高的市場競爭力。目前營收占比仍高的蛋白原料，今年在越南新代理商的推動下，銷售目標成長可期。功能添加劑的主要客戶為美國大型全球動物保健及營養策略公司，達邦蛋白生技目前訂單以出口至亞洲各國為主，因應未來訂單增加，公司將優化生產設備、智慧化倉儲管理系統。20KL醱酵生產線，擴產進度符合預期，預計第4季可望營收產生助益。

寵物保健品以自有品牌「萌肽優」在各大寵物實體通路及電商通路上市，自3月成立寵物事業部以來，配合寵物保健品上市，產品獲得市場正面迴響，雖然目前寵物保健品營收占比仍低，未來公司將持續充實產品線及加強B2B合作，增加寵物保健品營收成長動能。

在漳州廠停產之後，達邦蛋白台南廠的獲利能力逐漸顯現。展望第2季，原物料行情趨跌及行銷費用逐步回歸常態，毛利率可望回升，帶動獲利走揚。達邦蛋白為降低原物料成本波動風險，積極開發高毛利的功能添加劑產品，搭配公司新產能開出，產品組合優化效益將在第4季更為明顯。