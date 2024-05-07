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三大法人買超120億元 台股進逼歷史高點

中央社／ 台北7日電
證交所。聯合報系資料照
證交所。聯合報系資料照

證交所統計，今天三大法人合計買超台股120.34億元，為連續第3個交易日買超，台股終場上漲130.22點，收在20653.53點，進逼4月9日創下的收盤歷史高點20796.20點；專家指出，台股多頭格局不變。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超69.94億元，投信買超46.30億元，自營商小買4.1億元，三大法人全部站在買方。其中外資為連續第3個交易日買超。

在個股方面，外資今天買超第1名為復華富時不動產ETF，買超1萬9489張，其次是陽明1萬8768張，中石化1萬6959張居第3，台積電1萬6169張居第4。台積電今天終場上漲14元或1.78%，成功收復800元大關，貢獻台股指數逾百點。

至於外資上週大買金融股，今天反手站在賣方，賣超榜第1名為中信金，大砍4萬6450張，其次是大亞1萬9176張、新光金1萬5022張。

國泰證期顧問部經理蔡明翰分析，先前美股一度跌破季線，與站在季線之上的台股形成位階差，台股相對有壓力，美股在財報激勵下，已經站回季線之上，看好台股多頭格局不變。

他認為，美股剛站回季線，台股已經快速反彈直逼歷史高點，兩者位階差還是存在，近期AI族群財報雖然很好，但股價經常上演利多出盡，所以重點還是在位階；接下來輝達（NVIDIA）預計5月22日發布財報，到底成績如何，市場怎麼反應，將牽動台股後市。

台股指數 外資

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