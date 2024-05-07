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營建股怎麼了？永信建重挫近7% 多檔下跌半根停板

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖（本報系資料庫）
台股示意圖（本報系資料庫）

台股7日在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股帶領下上漲130.22點，不過近兩個月股價狂飆的營建股普遍漲多回檔，上市營建指數一度拉高至647.15點，隨後急殺翻黑，終場收在618.89點，跌幅逾3%。營建股王永信建（5508）大跌6.92%，隆大（5519）跌停鎖死，成交量大的國建（2501）、中工（2515）下跌逾4%，上市櫃營建股共有26檔下跌超過5%。

7日營建股為表現最弱勢的族群，雖然上市營建指數一度大漲，但早盤隨即賣壓出籠，終場收在618.89點，跌幅3.3%，跌破五日線。上櫃營建指數也是類似的走勢，但跌幅更重達3.95%，股王永信建收在215元，跌幅6.92%。

統計上市櫃營建股跌幅超過5%的共有26檔，跌勢最重的有隆大，股價摜入跌停板，收48.7元；達欣工（2535）重挫逾9%，鄉林（5531）、根基（2546）、華建（2530）重挫逾8%。成交熱股國建、中工也下跌超過4%，國建下跌回測十日線，中工則更為疲弱，股價跌破月線收在16.5元。

值得注意的是，收跌停的隆大先前獲自營商連買11天，雖然總張數不多；投信買超較多的長虹（5534）、華固（2548）、櫻花建（2539）也大跌超過5%，國建、國產（2504）也下跌逾4%，僅有冠德（2520）跌幅較小，下跌2.83%，而達麗（6177）則逆勢小漲。在投信買超張數較多的個股中，線形表現較強的有冠德和達麗，皆守住五日線。

上櫃營建股方面，僅有桓鼎-KY收紅，其餘全部下跌，永信建在6日創下243元歷史新高後，隨即出量大跌，富裔（6264）也下跌逾7%，新潤（6186）、力麒（5512）、坤悅（5206）、鑫龍騰（3188）等也下跌超過5%。

愛山林（2540）、京城（2524）為7日最強勢的營建股，雙雙上漲逾5%。愛山林目前在手代銷量達1,200億元，除了代銷本業外，愛山林近年積極啟動自建案，愛山林在約8年前就買了不少土地，取得成本低，愛山林指出，2024年起在自建案的貢獻下，營收將會愈衝愈高，未來自建案一年甚至總銷可達500億元。

愛山林表示，推案將跟著科學園區走，建案布局範圍包括竹科、土城AI科技軸心、新北科技園區、北區科技廊帶、北士科等，預計到2029年前陸續交屋的案量將達到1,791億元。

建案 營建股

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