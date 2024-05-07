雅茗財報／單季獲利創下歷史新高 EPS 3.69元

手搖飲知名品牌大廠「快樂檸檬」雅茗-KY（2726）第1季本業及業外獲利都很出色，單季股稅後純益為3.69元，創下歷史新高。今年美國手搖飲品布局相當可期，成功打入美國拉斯維加T-Mobile Arena運動/演唱會場館設立直營門，今年本業會逐季攀升。

雅茗-KY營收1.29億元，年減28.02%，營業毛利7,240萬元，年減27.88%，受惠於出售大陸股權獲利挹注，稅後純益達9,554萬元，轉虧為盈，每股稅後純益為3.69元，創下歷史新高。

雅茗指出，不斷拓展多元商業渠道，則能增長品牌聲量與銷量，最重要唯有強大的快樂檸檬品牌力才能打造「全球茶飲最佳創業平台」。近期快樂檸檬已領先同業將進駐美國拉斯維加斯T-Mobile Arena運動/演唱會場館設立直營門市，並將成為T-Mobile Arena重要的合作夥伴，有助於提高全美品牌知名度及加盟業務推廣。

雅茗表示，今年三大成長碁石，在主要成長碁石的茶飲本業上將會擴大「快樂檸檬」品牌在全球市場佈局，以多元商業渠道模式加快展店速度，創造「成長碁石」。此外也會持續佈建全球供應鏈平台，強化「營運碁石」，同時也要發展餐飲合盟平台，投資併購，協助海外事業發展，擴大「合盟碁石」，在3大碁石支撐下，相信未來營運將重回正軌。

雅茗-KY今年邀請曾任皇冠集團總經理的江錫毅出任雅茗集團總經理，期能借重其跨國企業管理與國際營運發展實務經驗，帶領雅茗集團開拓新局，而雅茗新經營團隊今年也定下餐飲科技、多元渠道、品牌營銷、全球供應鏈、投資併購等五大未來增長支柱。