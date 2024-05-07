台股力守5日線漲130點、收20,653點 櫃買指數走弱、台積電站回800元

台股7日站穩20,600點大關，力守5日線之上、收紅K，收盤指數20,653.53點，漲130.22點、漲幅0.63%，成交金額4,061.54億元。反觀，櫃買指數走弱，收250.67點、跌0.12點、跌幅0.05%。台積電（2330）收800元、漲14元。

在強勢族群方面，半導體相關個股走揚，包括光罩、十銓上攻漲停板作收，辛耘、立積、力智、瑞昱、日月光投控、華泰等走強；散熱族群的雙鴻、業強、泰碩、奇鋐、尼得科超眾等紛紛收紅。不過，世芯-KY、創意、智源、高力、樺漢表現弱勢。

電線電纜族群表現強勢，包括：大山、合機、億泰、華榮、榮星、宏泰、大亞、華電、中電、三洋電、華新等；散裝航運族群的裕民、慧洋-KY、新興、中航、正德、四維航、台航、中櫃等；運動休閒族群的美利達、喬山、桂盟、寶成、志強-KY等皆收紅。

弱勢族群方面，其中營建族群漲多修正，包括：隆大、鄉林、華建、皇昌、昌翔、聯上發、國建、冠德、遠雄等；反之愛山林、山地開發、京城、達麗則走高。造紙工業也走弱，包括：士紙、華紙、榮成、正隆等。

法人表示，近日金控權值股全面上漲助攻，顯示多方拉抬指數企圖回補缺口的意味相當濃厚，由於大盤下檔持續力守5日均線，且續創本波段漲勢新高，在技術面多方架構延續下，近日盤勢仍有機會向上回補此一空方缺口，甚至進一步挑戰4月10日所創下的歷史高點20,883點。

在波段漲勢結束之前，操作上可趁盤中震盪拉回擇股短線進出，選股優先針對股價表態大漲轉強，或技術面沿著在短期均線上漲相關強勢個股。