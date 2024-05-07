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天氣減損農作物收成 期街口S&P黃豆ETF股價 創15周以來新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析，由於擔心巴西和俄羅斯的天氣將造成農作物的減損，芝加哥期貨交易所（CBOT）三大穀物期貨，本周一（6日）飆升至數月高位。其中，黃豆期貨連續大漲四個營業日，躍升至今年初以來的最高水位，突破到1248.75美分/蒲式耳，累積漲幅達7.4%。期街口S&P黃豆（00693U）今（7）日股價衝高至25.04元，創15周以來新高價。

近期正面臨80年來前所未有過的暴雨侵襲巴西南部，黃豆第二大生產州-南里奧格蘭德州的收成前景迅速惡化，約有25%的作物尚未收割，可能會抑制全球最大黃豆生產和出口國-巴西的總產出量。鄰近的阿根廷同受惡劣天氣干擾衍生病蟲害啃食農作物等情形發生。

大自然的反撲，市場分析師多表示，在惡劣天氣的影響下，穀物貿易商正在監測美國中西部的玉米和黃豆種植進度。美國農業部表示，截至上週日，美國玉米和黃豆的播種率均低於市場預期。

市場分析師亦表示，多變的天氣事件正在推動投資基金的活動，過去被樂觀預期的基本面事件，市場突然開始關注。依據美國商品期貨交易委員會 CFTC 的最新數據顯示，截至4月30日，黃豆期貨非商業投資人的留倉淨空單已從最高19萬餘口陸續降至約16萬口。

街口投信表示，投資人同步觀察黃豆市場供需基本面訊息帶動籌碼面的空方回補力道，並搭配商品技術面，靈活波段操作。

期貨交易 黃豆

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