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記憶體價格一路往上 十銓領軍這2檔齊飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

記憶體模組廠十銓（4967）總經理陳慶文在法說會表示，未來兩季記憶體沒有降價可能性，DRAM、NAND 價格更將一路往上，推升7日股價再拉出漲停114元，寫下歷史新高，廣穎（4973）、商丞（8277）也同樣飆上漲停。

十銓日前召開法說會，陳慶文表示，在原廠鞏固價格及AI應用加速之下，不僅未來兩季記憶體沒有降價的可能性，且 DRAM、NAND 價格更將一路往上，尤其 DDR5至少還有15~25%的漲幅，他強調，目前 DDR5在手庫存量最多，今年營運「非常樂觀」。

受惠於2B專案與品牌強勁訂單挹注，十銓4月營收20.43億元，月增65.8%，但年減23%；累計今年前4月營收50.38億元，年成長近兩成；十銓今年首季稅後純益2.87億元，季增42%，每股純益4.1元，創下新高，一季就賺贏去年全年。

十銓6日股價大漲，收在漲停板104元，改寫新猷，7日再以109.5元開高，後衝上漲停114元鎖死，排隊買單超過4,000張；十銓連續拉出2根漲停板，首季獲利攀高的廣穎7日也衝上漲停，同樣拉出第2根漲停。

廣穎第1季稅後純益8,944萬元，為同期新高，每股純益1.41元，以44.95元漲停板開出後鎖死，排隊買單超過2,200張；另外，商丞也是開高走高，早盤以13.05元開出後衝上漲停13.3元，排隊買單超過2,500張。

十銓 漲停

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