台股將創歷史新高…美非農就業遠低市場預期？ 專家：去年類似況狀「反彈後大幅回測」
說真的，上周美非農就業數據跌破眼鏡的遠低於市場預期，可能直接把台股推到歷史新高...
不得不說，這次的非農就業報告非常詭異，因為觀察就業細項能發現，零售業就業人數大增 2萬人，遠高於過去一年平均的 7000人，其他領域也呈現穩健增長，但美國政府的就業人數卻從 7.2萬人驟降至 8000人，遠低於過去一年平均的 5.5萬人，代表政府就業人數大幅減少，抵銷了其他領域的就業人數增長，也成了這次非農就業報告疲軟的主因之一。
當然，許多投資人都認為，目前正逢美國選舉年，所以美國的數據不可信，但不管這個數據是否真實，短線上市場已經相信美國就業狀況轉弱，意味著市場情緒從悲觀轉為樂觀的趨勢不可擋，未來有高機率看到劇烈的軋空行情。
畢竟，上周外資非常保守，逢高持續站賣方，期貨淨空單已經高達 19457口，隨著市場情緒轉為樂觀，台幣由貶轉升，我們將看到外資再次認錯，並快速回補台股多單，這在台股融券餘額大增的情況下，就有高機率形成軋空行情，台股也可能再創歷史新高。
有趣的是，我們在去年下半年碰過類似的狀況，也就是美CPI開始回升，但非農就業數據低於市場預期，股市反彈過後沒多久，卻出現了破底再破底的大幅回測。
那麼，美就業數據低於市場預期，股市真的可以高枕無憂？相似的歷史是否會重演？現階段又有哪些低風險的族群值得特別留意呢？
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