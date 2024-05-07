美國、已開發歐洲與歐非中東等地股票基金 單周迎來資金淨流入

聯準會(Fed)最新利率決策會議持續按兵不動，決策官員表示對抗通膨仍須努力，不過也稱不太可能升息，且會於6月起開始放慢縮表步伐，不過好壞交錯的經濟、就業數據與企業財報也牽動市場情緒。回顧全球股票型基金資金流向，過去一周包括美國、已開發歐洲與歐非中東等地股票基金單周皆迎來資金淨流入，亞洲不含日本、拉丁美洲與全球新興市場股票基金資金則呈淨流出，資金流向分歧。

回顧美股表現，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，從年初至近期，美股大型股表現較小型股為佳，不過大型股中成長與價值股的表現差異則相對較小；進一步看標普500指數產業表現，可發現包括能源、通訊服務、金融及工業等表現不錯，主因包括了預期基本面的改善與基期因素，而科技、非核心消費與房地產近期有些修正，則是因出現獲利了結與高利率延續可能影響消費信心等因素。

展望2024年美國股市，謝佳伶表示，美國經濟仍穩健，有望對股市帶來支持，不過地緣政治風險、高利率與部分個股評價面較高等因素可能為市場帶來波動。在正面因子部分，包含低失業率、穩健的消費力道、政府支出持續支持經濟、通膨下降與製造業可望改善等，有機會為股市帶來支持；與此同時，偏緊縮的貨幣政策、儲蓄下降及地緣政治風險等則為須留意的部分。不過整體來說美股評價面未與長期均值偏離太多，仍可持續關注並在出現拉回時視為相對較佳介入機會。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，台股近來波動有加大現象，資金在AI與高股息兩大主題間相互輪動，盤面缺乏明顯主流，故盤勢時常上演一天走揚一天走跌的走勢，整體上呈現區間盤整格局。

在總經與國際情勢部分，安聯投信台股團隊表示， 近期市場關注兩大重點，首先是聯準會在最新的會議中否認了會升息的訊息使市場轉為穩定、其二則是持續釋出的企業獲利普遍優於預期。

安聯投信台股團隊表示 ，美股現階段進入整理期，面對利多消息有點呈現漲不動的狀態，主要是因為市場去年已逐漸反映今年財報的預期；此外因目前數據顯示復甦與預期有些落差，隨著市場持續檢視數字，也仍在反覆消化調整。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，隨著科技業進入淡季，營收動能不強，加上市場持續反映復甦成長不如預期的狀況以及聯準會降息腳步延後，預計近期盤勢仍將處於大箱型整理格局。接下來或可留意在6月台北電腦展中相關題材，有機會帶動市場情緒。