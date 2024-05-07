快訊

師鐸獎女師遇劫慘死 5度判死凶嫌更四審結果出爐

爆料台捷密約不畏告 徐巧芯：身上沒傷痕不是將軍

NBA／怪物數據橫掃千軍 馬刺狀元溫班亞瑪全票奪新人王

台股站回20500點 法人看輝達財報將成強弱指標

中央社／ 台北7日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股7日在電子、金融族群的聯手領軍下，指數大漲192.99點或0.95%，終場收在20523.31點，重新站回20500點之上。展望後勢，法人認為AI族群領頭羊輝達（NVIDIA）預計22日發布財報，將成台股重要強弱指標。

美國3日公布4月非農就業新增人數遠低預期，失業率攀升，且薪資增速放緩，顯示就業市場在經歷年初強勁成長後進入降溫，理事會（Fed）今年降息的預期心理增強，6日美股繼續反彈走勢。

道瓊工業指數上漲176.59點或0.46%，收38852.27點。標普500指數揚升52.95點或1.03%，收5180.74點。那斯達克指數勁揚192.92點或1.19%，收16349.25點。費城半導體指數大漲104.26點或2.21%，收4820.45點。

AI概念股也全面強升，輝達（NIVDIA）上漲33.51美元或3.77%，收在921.4美元；美超微（Supermicro）大漲47.65美元或6.09%，收在830.35美元；台積電ADR也上漲1.27美元或0.9%，收在142.83美元，有利今天台股走勢。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜分析，台股這波反彈，出現明顯良性輪動，電子股買盤比重降溫，傳產、金融股適時接棒，帶動指數再次站穩所有均線之上，整體多頭架構不變。

至於接下來觀察重點，廖炳焜認為，台股近期將密集發布第1季財報，預期多數企業將繳出亮眼數據，有利於整體多頭信心持續；另外NVIDIA預計22日發布財報，將牽動台股投資情緒；還有台北國際電腦展（COMPUTEX）6月初舉行，屆時電子股有機會重領多頭，引爆新一波話題。

台股 財報

延伸閱讀

鴻海氣盛…奪台股雙冠王 股價站上逾15年新高

台股20年期以上美國公債ETF吸睛 七檔4月平均成交量都在萬張以上

台股周線連二紅 上周吸金11億美元

台股熱 證交稅收超預期

相關新聞

台股將創歷史新高…美非農就業遠低市場預期？ 專家：去年類似況狀「反彈後大幅回測」

說真的，上周美非農就業數據跌破眼鏡的遠低於市場預期，可能直接把台股推到歷史新高...

台股雙主流 三資同挺…類股健康輪動蓄勢攻高

台股昨（6）日土洋三資同挺，外資大舉敲進216億元，一口氣將今年來賣超扭轉為買超79億元，盤面由台積電、鴻海領軍，電金雙...

美國AI及半導體股收高 台股開盤上漲111點 台積電漲11元開797元

台股7日開盤指數為20,634.62點，上漲111.31點。台積電（2330）開盤價為797元，上漲11元。

美股樂觀…費城半導體指數領漲！ 女子：概念股題材ETF可多加關注

美股受上週五Fed會議影響，樂觀情緒持續，四大指數續漲：道瓊+0.46%、標普+1.03%、納斯達克指數+1.19%、費城半導體指數+2.21%；台積電ADR+0.90%。

鴻海氣盛…奪台股雙冠王 股價站上逾15年新高

鴻海4月營收報捷，重返5,000億元大關，激勵昨（6）日股價開高走高，一度衝上168.5元，收盤上漲11.5元或7.37...

資金簇擁 金控股價飆高

三大法人買超台股，金控股在資金熱潮推升下，股價走高，金控股王富邦金控站上70元，華南金與中信金股價也上漲，中信金昨（6）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。