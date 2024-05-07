資金簇擁 金控股價飆高

三大法人買超台股，金控股在資金熱潮推升下，股價走高，金控股王富邦金控（2881）站上70元，華南金（2880）與中信金（2891）股價也上漲，中信金昨（6）日收盤價36.1元改寫19年來收盤新高，市值走高。

根據證交所資料統計，富邦金控市值突破9,110億元，接下來將挑戰兆元大關，國泰金（2882）市值破7,466億元，中信金控市值也達7,083億元，突破7,000億元大關。

如果以上周一（4月29日）收盤價為基礎相比，中信金控一周市值增加362億元、達7,083億元，市值增加金額位居上市金控之冠；其次為華南金增加279.7億元，兆豐金（2886）成長151億元、台新金（2887）增加118億元，都是單周市值就成長百億元的金控。以周增加幅度排行，華南金單周市值成長8.76%，其次為國票金（2889）6.16%、中信金5.4%。

根據證交所昨日公布統計資料，上市公司市值排行前20名中，就名列富邦金、國泰金各排行第六名與第八名、中信金名列第九名，另外兆豐金、玉山金（2884）、元大金（2885）也在前20大名單中。

法人分析此波金控股受青睞有主要原因，包括上市金控首季大賺1,572億，寫歷年同期次高紀錄，以及現金股利發放年增接近八成。