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台股雙主流 三資同挺…類股健康輪動蓄勢攻高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（6）日土洋三資同挺，外資大舉敲進216億元，一口氣將今年來賣超扭轉為買超79億元，盤面由台積電（2330）、鴻海（2317）領軍，電金雙主流進攻，終場大漲192點收20,523點，電子資金比重回到六成以上，達62%，金融指數更大漲2.1%，以類股健康輪動蓄勢挑戰歷史新高。

法人認為，台股已從反彈行情進入回升行情，對台股挑戰歷史高點抱持樂觀態度，有望上探21,000點，即便無法一次超越高點，經過震盪整理，中下旬仍有機會再攻高。

兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清分析，台股上攻將先遭遇4月12日缺口20,713點反壓，因本波反彈接近前波高檔，加上連兩天出現上影線、量能僅4,000多億元，顯示逢高就有調節賣壓，又逢5月繳稅季、高股息ETF換成分股、上市櫃公司公布4月營收及第1季季報，以及5月15日MSCI季度調整等變數，可能使指數短線趨於震盪整理，或是以盤代跌，但多頭時的拉回都屬於健康整理，不必過於擔心。

專家認為，5月中下旬台股第1季季報出爐、輝達財報公布，加上6月有台北國際電腦展、蘋果全球開發者大會等題材，台股有機會再戰歷史新高。

第一金投顧董事長陳奕光則認為，台股自4月22日盤中低點到昨天，已累計反彈1,348點，不似前波是台積電「一個人武林 」，改以金融、傳產輪動向上，將使指數上攻更為健康，有利本次飛越歷史新高。

上周五美股四大指數上漲，帶動台股昨日開高一度大漲309點，終場上漲192點，成交量略增至4,195億元。外資連兩個交易日大買台積電，盤中一度漲到793元，終場上漲6元收786元；鴻海更大漲11.5元收167.5元，帶動廣宇、建漢等鴻家軍走強；金融股包括富邦金、中信金、國泰金均強勢表態。

昨天三大法人同步站在買方，共買超276.5億元，其中外資買超216.6億元，連兩買金額達383.6億元，累計今年來買超79.7億元，期貨淨空單減少699口至18,758口；投信再買超48.5億元，連16買累計買超535.7億元；自營商由賣轉買、買超11.3億元。八大公股行庫賣超43.1億元、連二賣。

台積電 台股

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