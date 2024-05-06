就市論勢／半導體鏈 續航力強

盤勢分析

美國4月非農就業人數增加17.5萬人為六個月內最小，失業率意外上升，顯示美國勞動力市場出現降溫，且美國4月ISM服務業指數意外降至49.4，為2002年以來首次萎縮，顯示經濟並未過熱、讓市場對降息希望重燃，目前FedWatch數據顯示9月降息機率上升到48%以上，現階段美國公債殖利率回落至4.5%附近，有利股市評價回升，帶動美股反彈。

上月台積電在法說會明確指出，唯有AI需求成長明確且強勁，而NB、手機等消費電子需求仍相對疲弱，使科技股籌碼凌亂、電子股買盤降溫，在短期缺乏利多下，近期資金轉往傳產營建、資產、金融以及高股息股票，類股良性輪動。

就盤勢來看，加權指數站穩在所有均線之上，多頭架構不變，隨台股第1季財報密集公布，法人預估財報獲利影響股價行為，基本面佳是台股多頭有利靠山，預期季報佳及法說展望正向公司，股價持續具續航力，另外，5月為國內不少千億級高股息ETF替換新成份股月份，預估不少新納入成份股標的，包括傳產、金融等，將持續獲龐大市場買盤挹注，股價將有機會繼續衝高。

投資建議

台股中長線格局未變，短期類股良性輪動，電子股持續聚焦半導體先進製程、先進封裝、矽光子等以及AI供應鏈，預估後續仍持續扮演電子長線主流，高股息績優股獲ETF買盤簇擁，有表現機會值得留意。