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領先大盤族群 有戲

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
12檔領先過高強勢股
12檔領先過高強勢股

美股轉強翻多，台股昨（6）日延續震盪盤堅走勢，盤面題材股各自發揮，鴻海（2317）、中信金、冠德等強勢股，領先大盤越過前高，並獲得法人買盤挹注，預料後市仍有輪漲空間，短多可優先關注。

美國4月非農就業、失業率、ISM服務業指數等數據低於預期，為美聯準會（Fed）夏末降息保留一絲希望，削弱美元力道，新台幣兌美元匯率昨日隨亞幣上攻，外資回補帶動台股連二漲，收復20,500點關卡。

盤面上漲家數約占六成，其中，近十日獲法人買超逾3,000張的強勢代表個股，包括鴻海、中信金、華南金、元大金、群益證、冠德、億光、十銓、一詮、立隆電、寒舍、威建等，已率先越過前高，昨日漲幅達2.8%至9.9%不等。

鴻海受惠人工智慧（AI）產品拉貨動能增加，以及蘋果推出MacBook Air新品，4月營收繳出歷年同期新高成績單，激勵股價大漲7.3%收167.5元，盤中高點168.5元更改寫2008年7月以來高點。

記憶體大廠SK海力士看好以AI為導向的記憶體需求不斷成長，今年產業將呈現穩定成長趨勢，模組廠十銓第1季每股稅後純益（EPS）暴衝至4.1元，超越去年全年，股價攻頂收104元，至於LED導線架廠一詮傳出均熱片切入輝達供應鏈，股價漲停收82元。

金控股淨值連二季回升，整體配發現金股息水準為2021年來最佳水準，在評價相對不高，或擁有高殖利率等優勢下，近期吸引避險資金進駐，股價表現相對強勢，中信金昨日漲3.8%收36.1元，高股息ETF持續力挺扮演關鍵，華南金補漲向上，股價漲4.9%收25.45元。

中信金 鴻海

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