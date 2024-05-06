4月外資出走 金管會：隨景氣復甦台股動能仍穩健

4月台股上沖下洗，整體外資單月賣超上市櫃股票逾千億元，並終結連5個月淨匯入紀錄，4月轉淨匯出約13億美元。金管會今天表示，儘管外資匯入態度仍顯審慎，但隨國內景氣復甦，台股成長動能穩健。

隨中東以伊情勢升溫，今年4月台股震盪加劇，單月雖小漲102.15點，但盤中指數高低點落差高達1591.81點。金管會今天公布4月外資動向，整體外資連2月賣超台股上市櫃股票，4月轉淨匯出13.00183億美元，終結先前連5個月淨匯入紀錄。

金管會今天傍晚說明，今年4月單月外陸資賣超上市櫃股票達新台幣1388.88億元，今年前4月累計賣超上市櫃股票702.14億元；今年4月單月外陸資合計雖淨匯出約13億美元，今年前4月累計淨匯入仍達139.16億美元，為近5年同期最大淨匯入規模。

金管會分析，觀察整體外資4月賣超主因，主要是美國通膨降溫缺乏進展，就業成長優於預期，市場預期美國聯準會（Fed）將放緩降息進程，加上中東地區衝突加劇，造成市場情緒緊張，進而影響全球股市。

金管會進一步指出，5月美國聯準會會議決議6月起放緩縮表，並於會後淡化升息可能，觀察國內情勢，儘管外國資金匯入態度仍顯審慎，但隨國內景氣復甦，台股成長動能仍穩健。

金管會並提到，今年首季國內上市櫃公司累計營收達9.54兆元，創歷年同期次高，年增5.4%，另台股股利殖利率達2.71%，加計股票股利為2.81%，截至今年3月底台股本益比為23.53倍，皆顯示台股基本面尚稱穩健。