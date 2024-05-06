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券商資安會議 教戰防駭

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
證交所經理劉學庸（左起）、總經理簡立忠、副經理廖正華於證券商資通安全會議現場合影。證交所／提供
證交所經理劉學庸（左起）、總經理簡立忠、副經理廖正華於證券商資通安全會議現場合影。證交所／提供

臺灣證券交易所日前舉辦2024年證券商資通安全會議，除櫃買中心及證券商公會等周邊單位代表與會外，140多位證券業資安高階管理人員共襄盛舉，議題涵蓋面向多元。

證交所總經理簡立忠致詞說，新興科技的發展與應用不僅帶來新商機，也伴隨不可忽視的風險和挑戰，從個人乃至社會層面都將面臨威脅，資通安全在未來將是政府施政的重點項目之一。

為此，證交所近年推動證券商資安治理成熟度評估、辦理證券商資通安全總體檢、強化證券商資安防禦機制、開辦ISO27001資安專業課程、實施重大資安事件通報程序等五大強化措施，了解整體證券商資安管控程度及防禦弱點，提升證券商網路安全防護系統及資安人員專業能力，並加強證券商資安事件通報作業程序，建立證券市場的資安防護網。

簡立忠期勉各證券業，安全穩定的證券市場是維持金融體系正常運作的關鍵，因此在數位化的網路時代一定要持續地重視資安，才能持續提升整體市場的資安韌性與資安量能。

為涵蓋證券商內部及外部的資安議題面向，本次會議共有三大主題，其中「資通安全查核重點及缺失案例分享」，由證交所分享近年證券商重大資安事件案例、作業缺失項目與相關強化措施說明，案例包含外部駭客攻擊、程式測試計畫與作業未完善、廠商連線與權限管控不足等，使證券商能從同業已發生案例中相互學習，並將資安管控重點更加聚焦於高風險的部分。

第二項主題為「雲端服務之資安治理」，由安碁資訊總經理吳乙南介紹金融機構作業上雲五大重點，透過落實以上雲端管控重點，並系統性規劃與執行資安演練與SF-CERT通報處理作業，協助證券商在應用雲端科技發展業務及提升服務效率的同時，亦能兼顧足夠的安全及穩定。

最後，由勤業眾信風險管理諮詢副總經理陳威棋，分享第三項主題「強化證券市場資安防禦策略」，從全球資安趨勢的角度，如近年生成式AI所帶來的網路攻擊威脅等，切入我國證券市場未來資安防護的重點與方向，並呼應主管機關金融資安行動方案的策略主軸「以風險為導向的資安監理、以整體為核心的資安治理、以演練為實證的資安韌性、以信任為基礎的資安聯防」，詳細說明了駭客攻擊框架、資安事件應變及演練策略等。

證券商 資安 雲端服務

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