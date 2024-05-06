四建商公布3月自結數 勤美 EPS 0.77元、年增291倍最高

營建族群近期熱度高，不少公司陸續被證交所要求公告自結數，勤美（1532）、遠雄（5522）、達麗（6177）及鄉林建設（5531）6日公告3月自結數，以勤美表現最佳，遠雄也不落人後，雙雙單月獲利都有翻倍成長，達麗、鄉林因還未認列建案，3月還在虧損中。

勤美自結3月稅後純益2.92億元，年增29,100％；每股稅後純益（EPS）0.77元、年增7,600%。遠雄自結3月稅後純益3.21億元，年增568%；每股稅後純益0.47元，年增683%。達麗自結3月稅後虧損1300萬元，年減83%；每股虧損0.04元。鄉林自結3月稅後虧損2.99億元，年減208.55%，每股虧損0.31元。

勤美今年建設住宅事業大船入港，包括台中百億大案「勤美之森」、台北「璞真榮華」等案陸續交屋，營運動能轉強。另，總銷約27億元的都更案「璞真合和」也已完銷，今年下半年有機會認列部分金額。

遠雄預計今年有7筆新案可完工交屋，總銷逾200億元，明、後年完工交屋量也分別有360億元、295億元，等於未來3年營運邁入高峰期，且遠雄積極全台布局推案，近來主力瞄準台中七期、水湳等，今年預計推出7大案，總銷370億元，其中光是台中占了一半以上，總銷達190億元。

達麗今年有台北市「陽明大苑」、台南「達麗松丹」兩大案可完工入帳，合計完工量達115.5億元，其中「陽明大苑」已經完銷，預計5月交屋，另一案則預計第3季取得使照，第4季交屋入帳。

鄉林除了積極布局都更合建，近期雲林個案銷售狀況也不錯，鄉林指出，過去幾年虧損都是受到大陸鳳凰山機場航空站一事影響，但四川成都建案「涵碧天下」已經正在施工，預計7、8月開賣，另，員林總銷25.7億元「鄉林圓頂」預計今年第4季可完工交屋，將成為業績來源，全年營運有望轉虧為盈，且後續還有多筆推案，未來營運可漸入佳境。