長榮二項疏失 證交所併案開罰20萬元
臺灣證券交易所表示，長榮（2603）去年6月處分有價證券時，延遲輸入股市觀測站，今年元月取得資產時，又違反內控相關規定，因此併案處以違約金新臺幣20萬元。
根據證交所揭露資訊，長榮於2023年6月19日董事會處分有價證券，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，但延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面。
此外，長榮公司及子公司於2024年1月31日取得資產交易，公司內部控制制度設計及執行暨對子公司的監督與管理核有未依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第5條及第38條規定辦理情事。
證交所指出，依據「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」及「對上市公司內部控制制度查核作業程序」規定，對長榮併處以違約金20萬元，並函知公司往後應確實依規定辦理，並將持續追蹤改善辦理情形。
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