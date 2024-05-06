快訊

強！2023年我製造業四分之一研發經費、逾半投資 全靠「這一家」

7分鐘內連2起規模5.9地震 氣象署研判0403餘震「應力回到主震南邊」

長榮二項疏失 證交所併案開罰20萬元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，長榮（2603）去年6月處分有價證券時，延遲輸入股市觀測站，今年元月取得資產時，又違反內控相關規定，因此併案處以違約金新臺幣20萬元。

根據證交所揭露資訊，長榮於2023年6月19日董事會處分有價證券，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，但延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面。

此外，長榮公司及子公司於2024年1月31日取得資產交易，公司內部控制制度設計及執行暨對子公司的監督與管理核有未依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第5條及第38條規定辦理情事。

證交所指出，依據「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」及「對上市公司內部控制制度查核作業程序」規定，對長榮併處以違約金20萬元，並函知公司往後應確實依規定辦理，並將持續追蹤改善辦理情形。

上市公司 證交所 長榮

延伸閱讀

證交所：大量持股申報門檻降至5% 5/10上路

長榮張國華遭控涉內線交易 北檢追查金流資料

00940五月換股「踢長榮換長榮航」？網嗨：吃新豆腐起飛了

長榮 瞄準逾120天

相關新聞

證交所：大量持股申報門檻降至5% 5/10上路

證交所今天預告，大量取得股份申報新制將於5月10日施行，公告門檻從原本取得已發行股份總額超過10%，調降至5%，估計約有...

外資上週買超台股351.93億元 金融股成新歡

根據證交所統計，上週外資在集中市場買超新台幣351.93億元，金融股成為外資新歡，上週外資買超排行榜前10名，金融股包辦...

蘋果春季發表會來了 蘋概股有戲？法人曝這時才是買點

蘋果 （Apple）預計台灣時間5月7日晚上10時舉辦「Let loose」線上特別活動，市場預期將有多款新品亮相，其中...

台股上漲192點 三大法人買超274億元

台股6日開高，早盤以20479.8點開出，盤中最高一度拉升至20639.9點，終場收在20523.31點，上漲192.9...

4月外資出走 金管會：隨景氣復甦台股動能仍穩健

4月台股上沖下洗，整體外資單月賣超上市櫃股票逾千億元，並終結連5個月淨匯入紀錄，4月轉淨匯出約13億美元。金管會今天表示...

外資買超216億 加碼鴻海近3.8萬張、敲進多檔金融股

台股今天在電子、金融齊漲帶動下，終場上漲192.99點，收在20523.31點，三大法人合計買超新台幣274.70億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。