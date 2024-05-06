4月台股震盪 外資賣超逾千億轉淨匯出13億美元

4月台股上沖下洗，一度單日盤中崩跌逾千點，金管會今天揭露，整體外資4月賣超上市櫃股票逾千億元，終結連5個月淨匯入紀錄，4月轉淨匯出約13億美元，但累計前4月仍呈淨匯入139.16億美元，為至少近5年同期最高。

隨中東以伊情勢升溫，今年4月台股震盪加劇，單月台股指數雖上漲102.15點，但盤中指數高低點落差高達1591.81點。金管會今天公布4月外資動向，整體外資連2月賣超台股上市櫃股票，4月轉淨匯出13.00183億美元。

金管會資料揭露，今年4月外資淨匯出12.96億美元，陸資淨匯出0.04183億美元，合計整體外資4月轉淨匯出13.00183億美元，終結先前連5個月淨匯入紀錄。

今年前4月整體外資累計淨匯入規模隨之收斂至139.16億美元，但淨匯入力道仍為至少近5年同期最高。

觀察外資股市操作，繼今年1月整體外資買超上市櫃股票59.43億元、2月再買超上市櫃股票1039.08億元後，3月整體外資反手賣超上市櫃股票411.77億元，4月加速從台股提款，單月賣超上市櫃股票達1388.88億元，累計前4月整體外資轉賣超上市櫃股票702.14億元。

雖然整體外資4月轉淨匯出，金管會資料顯示，截至今年4月底止，外資累計淨匯入規模達2593.72億美元，陸資累計淨匯入規模達0.39973億美元，合計整體外資累計淨匯入規模共2594.11973億美元，折合約仍有新台幣8.4兆元資金動能續留台灣。

金管會官員說明，雖然外資4月動向較保守，但看外資動向要看長期，實際上自今年起截至4月底止，整體外資累計仍呈淨匯入139.16億美元，淨匯入力道仍為近5年同期最高，顯示外資對台灣市場仍有信心。

官員指出，不僅如此，今年首季國內上市櫃公司累計營收近9.54兆元，創歷年同期次高，年增5.4%，顯示台股基本面依然良好。