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五福財報／首季 EPS 3.11元創歷史新高 去年每股擬配息3.5元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

五福（2745）董事會6日通過第1季財報，單季營收18.02億元，年增率174.92%，稅後淨利1.05億元，年增253%，EPS 3.11元，創下同期新高，也是掛牌以來單季歷史新高。五福董事會也通過去年盈餘分派案，每股擬配息3.5元，以去年每股純益7.87元計算，配發率約44%，以6日收盤價136元計算，股息殖利率達2.6%。

五福表示，第1季由於有過年傳統旺季加持，並延續2023年的出遊熱度，且日圓匯率持續創新低，本就是國人出國的第一選擇地日本更加受到歡迎。隨著各航線復飛的航班增加，可供旅客選擇的團型更多。且第1季郵輪表現亮眼，買氣熱絡，皆是今年首季開出好成績的原因。

五福也開始準備迎接暑假旺季，推出了多項適合親子同遊的行程，有馬新的雙樂園，主打一次帶旅客走訪環球影城及樂高樂園，日本的豪斯登堡搭配動物園、迪士尼樂園，韓國雙樂園的愛寶樂園和樂高樂園等行程供家庭旅客選擇，除了備戰5月底的台北國際旅展，也期望搶占市場先機。

五福表示，目前觀察，已有多團獎勵旅遊或企業包團開始詢問秋季賞楓的機位，顯示下半年旅遊熱度仍可樂觀期待，郵輪也仍舊有許多旅客詢問，MSC榮耀號已接近完售，緊接著在暑假期間之COSTA莎輪娜號更有極高詢問度及報名，估今年營收將有望持續創下好成績。

五福不論疫情前後，都是以東北亞線為公司主要營收獲利來源，日本線目前占營收比重達五成，疫後東南亞旅遊復甦快速，營收占比攀升，目前約來到三成，另郵輪和長程線各占營收10%。

在門市方面，五福疫情前有23家門市，但疫情三年期間陸續關閉門市以撙節支出，去年底門市數量為12家，2024年希望展店到17家，將再開五間門市，主要拓點會在高雄、台中、台南。同時疫情前員工人數規模約700人，去年底僅360人，2024年目標員工人數重新回到500人，將積極招兵買馬。

營收 疫情

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