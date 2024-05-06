外資上週買超台股351.93億元 金融股成新歡
根據證交所統計，上週外資在集中市場買超新台幣351.93億元，金融股成為外資新歡，上週外資買超排行榜前10名，金融股包辦其中9檔。
觀察上週外資買超排行榜，臺企銀排第1，獲買超5萬9012張；第2、3名分別是開發金5萬2656張和國票金3萬9556張。
更值得注意的是，上週外資買超排行榜前10名，只有鴻海1檔電子股，排名第6，其他全被金融股包圍；入榜的其他金融股還包括國泰金、玉山金、中信金、華南金、新光金和彰銀，外資資金明顯轉向。
至於上週外資賣超榜前3名分別為群創遭賣超5萬8046張，矽統3萬910張和京元電2萬90張。
根據證交所統計，4月29日至5月3日外資在集中市場總買進金額為5704.49億元，總賣出金額5352.56億元，合計買超351.93億元；累積今年以來，外資在台股仍賣超136.86億元。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）最新市值為27兆4705億元，占全體上市股票市值的42.49%。
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