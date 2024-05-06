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台股上漲192點 三大法人買超274億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股6日開高，早盤以20479.8點開出，盤中最高一度拉升至20639.9點，終場收在20523.31點，上漲192.99點，漲幅0.94%，成交量4,126.41億元，三大法人買超274.7億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超216.62億元，投信買超46.69億元，自營商買超（合計）11.38億元，其中自營商（自行買賣）買超22.02億元，自營商（避險）賣超10.64億元。

鴻海（2317）受到4月營收亮眼帶動，股價跳空大漲，早盤以161.5元開出，盤中一度拉升至168.5元，終場收在167.5元，上漲11.5元，漲幅達7.37%。台積電（2330）終場收在786元，上漲6元，漲幅0.76%，聯發科（2454）則是呈現下跌，終場1035元，小跌5元，跌幅0.48%。

三大法人 自營商

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