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航空雙雄回檔休息 這檔航空股卻衝上漲停鎖死

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航空雙雄回檔休息 這檔航空股卻衝上漲停鎖死

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
長榮航空。示意圖。本報資料照片
長榮航空。示意圖。本報資料照片

台股6日上漲192.99點收20,523.31點，其中，航空雙雄都收黑小跌，長榮航（2618）收37.35元，華航（2610）收21.45元。不過，台灣虎航（6757）因第1季財報營收、獲利同步刷新單季歷史新高，EPS 1.92元，股價向上跳空大漲至40.95元漲停鎖死。

航空雙雄先前因大陸釋出善意等觀光利多，股價一路向上墊高，不過今稍作休息，雙雄小跌收黑。值得注意的是，虎航卻因財報利多，股價大漲至漲停板，虎航第1季營收達42.47億元、年增64%，稅後純益8.61億，年增率101%，EPS 1.92元，營收、獲利創單季歷史新高。

台灣虎航是飛航日本最多航點的國籍航空，達19個航點、24條航線。展望今年旅遊運輸需求續強，台灣虎航表示，持續拓展直飛日韓二、三線航點及增加一線航點航班，並看好中南部旅遊市場，如桃園-釜山、濟州自3月31日起增加為每周7班，桃園、高雄-大阪增加為每周21班，讓旅客更便捷。

4月也再拓展東南亞的飛航版圖，開設桃園-富國島航線，同日也首航桃園-福島航線，7月、8月也預計將增開台中航線，滿足中部地區的旅客及暑假旅遊需求。

台灣虎航 航線

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