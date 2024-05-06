利率不升不降 這種債券最吃香

5月1日美國 FOMC 決議維持政策利率不變，聯邦基準利率定錨在5.25-5.50%，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在會後記者會中暗示降息延後，但也排除進一步升息的可能。凱基投信表示，評估目前情勢，預期最快要到2024下半年才有可能開始降息，而降息幅度預期將只有1-2碼。

回顧最近4次聯準會從升息轉向降息之路，除了2000年那次，其餘3次停止升息後到降息之前，美國非投資等級債的含息報酬表現都優於美國投資等級債與美國公債，最近一次2023年7月停止升息後，截至今年5月2日為止，美國非投等債的含息報酬7.2%，更是明顯領先投等債的2.5%以及公債的0.1%，顯見在高利率靜止期間，非投資等級債的報酬更吃香。

凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金（00945B）經理人鄭翰紘表示，自去年底停止升息後，市場一直對降息懷抱期待，然而目前通膨降速放慢，同時美國勞動市場卻維持相對強勁，無論過度放鬆貨幣政策或將利率維持高位，都將面臨不同風險。

故 Fed 採用折衷方案，先減少資產負債表的縮減金額，讓市場資金不致過度緊張，等同變相放寬市場資金，亦讓 Fed 有更多時間來觀察整體通膨、勞動力與經濟狀況，用時間換取更多貨幣政策空間。對市場而言，降息幅度雖較先前預期來得少且時間再度延後，但資金在經歷一年多的緊縮後，有再度舒緩的空間，對於資本市場可以正面看待。

鄭翰紘進一步指出，利率維持高位期間，企業會面臨較大的利息成本，將更考驗企業的經營體質；考量貨幣政策風向調整、降息預期減弱，利率下行空間相對有限，天期長、票息低的高評等債報酬反而存在更多不確定性。因此在債券佈局上，建議首選存續天期偏短、鎖定中段信評、美國企業發行的非投資等級債，更有機會滿足領息一族的需求。

鄭翰紘進一步說明，存續天期偏短，承受的利率風險相對小；排除CCC等級、鎖定中段信評的債券，可以在降低違約風險與追求債息收益之間取得平衡；鎖定美國企業發行的非投資等級債，有利沾美國穩健經濟體的光，降低違約風險的同時，也搶佔市場資金青睞的C位。