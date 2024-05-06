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台積電攜鴻海拉抬 台股上漲192點收20,523點

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台積電攜鴻海拉抬 台股上漲192點收20,523點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股6日終場指數收盤上漲192.99點，收盤指數20,523.31點，成交量4,126.41億元。（本報資料照片）
台股6日終場指數收盤上漲192.99點，收盤指數20,523.31點，成交量4,126.41億元。（本報資料照片）

台股6日終場指數收盤上漲192.99點，收盤指數20,523.31點，成交量4,126.41億元。台積電（2330）收盤價786元，收盤上漲6元；鴻海收盤167.5元，上漲11.5元，漲幅7.37%。

今日成交金額大且上漲者有：廣達、緯創、光聖、十銓、緯穎、威剛、中信金、擎亞、至上及欣興；走勢疲軟者有：世芯-KY、雙鴻、京元電、華城、台達電、材料-KY、訊芯-KY、台燿、大同及信立。

第一金投顧表示，近期美股雖震盪修正，不過，GOOGLE 近期仍創下歷史新高，Nvidia、SuperMicro、亞馬遜、AMD 等修正後也已止跌，漲多賣壓逐漸消化完畢。AI 產業仍然是下半年核心產業，台積電及相關設備股如弘塑、萬潤、辛耘等拉回可以留意。

AI伺服器的 ODM 包括鴻海、廣達、緯創、緯穎,散熱的奇鋐、雙鴻，機殼的勤誠、川湖、固態電容的鈺邦等，業績都展望樂觀。除了AI與設備，第2季看好營建、水資源、生技產業。生技獲利王保瑞4月起併入美國藥廠 Upsher-Smith，未來將成為年營收2百億的藥廠，明年每股獲利上看40元。

此外，文曄4月起將併入加拿大通路商 Future，根據文曄法說，Future 2022年稅後淨利157億，未來文曄 EPS 可以上看20元，可以值得留意。水資源方面，國內台南、新竹海水淡化廠百億標案陸續招標，相關公司如國統、山林水有望受惠。冠德總銷達130億的冠德心天匯4月起陸續交屋，加上子公司根基營造的台積電廠房工程貢獻，今年每股獲利推估超過7元將創下歷史新高上這些績優公司可以趁近期回檔伺機布局。

台積電 文曄

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