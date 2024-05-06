MSCI季度調整 奇鋐、華城、文曄納入成分股機會高

MSCI季度調整將在台北時間5月15日凌晨公布結果，5月31日尾盤生效，統一投顧研究部根據近一季台股表現、個股的自由流通率與市值排名的變動進行分析，預估奇鋐（3017）、華城（1519）、文曄（3036）納入 MSCI 成分股的機會高，但譜瑞-KY（4966）、藥華藥（6446）市值排名落後，需提防遭移除的風險。

統一投顧表示，回顧4月新興國家股市的表現，以香港國企、香港恆生指數表現較佳，今年4月台灣加權指數表現位於新興市場中段，MSCI 台灣指數下跌1.9%，位居新興市場中段；考量 MSCI 中國指數更為強勢，加上台灣仍有地緣政治風險變數，預估此次季度調整，台股權重將小幅調降。

回顧至今年4月底個股的表現，市值排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入 MSCI 成分股的個股有奇鋐、華城、文曄、嘉澤（3533）、群光（2385）、大同（2371）、士電（1503）、群聯（8299）、台光電（2383）等。

考量市值變化及落後成分股抽換，奇鋐市值排名跳升至43名、華城市值排名跳升至52名、文曄市值排名58名，預期在此次的季度調整中納入成分股的機會較高。

統一投顧表示，觀察最新市值排名落百名外的譜瑞-KY及藥華藥，外資持股比率仍持續下降，需提防遭到移除的風險。