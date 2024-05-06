這兩檔汽車股盤中亮燈漲停 有什麼利多？

台股6日一度大漲300多點，其中汽車類股有兩檔大漲，分別為吉茂（1587）和劍麟（2228）。吉茂今跳空漲停鎖死至72.8元，劍麟則亮燈，至111.5元，吉茂傳出切入伺服器散熱市場，主要產品為伺服器散熱所採用 CDU 散熱中的板式熱交換器；劍麟2024 年第1季稅後淨利、EPS 雙雙年增180%，帶動股價大漲。

汽車散熱器售後維修（AM）大廠吉茂傳出切入伺服器散熱市場，主要產品為AI伺服器中的水冷散熱系統其中之一的關鍵零組件冷卻液分配裝置（CDU）散熱中的板式熱交換器，將管線中液體熱能倒出，產品原理與汽車水箱雷同，但要求精度更高，2024年上半年已經少量生產。

吉茂董事長兼總經理劉彥狄表示，新能源車及AI伺服器使用的相關散熱器持續開發生產，目前該部分營收貢獻雖然占比較少，但是吉茂擁有散熱器生產製程能力，仍會不斷跟進。

另外，吉茂為第一個進入墨西哥設廠的AM水箱製造廠，美國及中南美客戶均對該廠供貨有所期待，詢問度高，墨西哥新廠今年第1季試產順利，小批量試產後積極展開接單洽談，估計第2季可放量生產。

美國市場約占吉茂業績的七成，目前有台灣、墨西哥兩處生產基地可供出貨美國地區，而在墨西哥產線25萬片的新產能釋出後，預期今年業績可成長15%。由於在最接近美國的地方墨西哥設工廠，客戶都願意談業務，情況相當樂觀，另外和大陸的競爭對手相比，也有免加徵25%關稅的優勢。

劍麟2024 年第1季稅後淨利達 2.65 億元、每股稅後純益達 3.49 元，分別年增 180％、181％，第1季獲利改寫同期新高，主因為膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品出貨表現佳。劍麟表示，旗下主要一階(Tier 1)汽車安全零組件供應商客戶備貨力道持續穩定攀升，同時也與客戶共同合作，投入新款車用安全關鍵零組件產品開發。

展望第2季，劍麟看好隨著平均每車配備安全零組件數量提升趨勢明確，有助於持續擴大客戶下單動能。

吉茂今股價直接向上跳空鎖死至72.8元，排隊買單超過萬張，今年以來已大漲超過2倍，也是4月漲幅第一名。劍麟以108元開高，盤中攻上漲停板111.5元。