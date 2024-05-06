快訊

美方壓力？藍委突取消太平島考察 馬文君曝原因擬改至5月18日出發

京元電撤出中國聯發科逆勢接手 一出一進藏貓膩

免費的最貴！Netflix到期釣魚郵件 最新詐騙手法曝光

這兩檔汽車股盤中亮燈漲停 有什麼利多？

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股6日一度大漲300多點，其中汽車類股有兩檔大漲，分別為吉茂（1587）和劍麟（2228）。吉茂今跳空漲停鎖死至72.8元，劍麟則亮燈，至111.5元，吉茂傳出切入伺服器散熱市場，主要產品為伺服器散熱所採用 CDU 散熱中的板式熱交換器；劍麟2024 年第1季稅後淨利、EPS 雙雙年增180%，帶動股價大漲。

汽車散熱器售後維修（AM）大廠吉茂傳出切入伺服器散熱市場，主要產品為AI伺服器中的水冷散熱系統其中之一的關鍵零組件冷卻液分配裝置（CDU）散熱中的板式熱交換器，將管線中液體熱能倒出，產品原理與汽車水箱雷同，但要求精度更高，2024年上半年已經少量生產。

吉茂董事長兼總經理劉彥狄表示，新能源車及AI伺服器使用的相關散熱器持續開發生產，目前該部分營收貢獻雖然占比較少，但是吉茂擁有散熱器生產製程能力，仍會不斷跟進。

另外，吉茂為第一個進入墨西哥設廠的AM水箱製造廠，美國及中南美客戶均對該廠供貨有所期待，詢問度高，墨西哥新廠今年第1季試產順利，小批量試產後積極展開接單洽談，估計第2季可放量生產。

美國市場約占吉茂業績的七成，目前有台灣、墨西哥兩處生產基地可供出貨美國地區，而在墨西哥產線25萬片的新產能釋出後，預期今年業績可成長15%。由於在最接近美國的地方墨西哥設工廠，客戶都願意談業務，情況相當樂觀，另外和大陸的競爭對手相比，也有免加徵25%關稅的優勢。

劍麟2024 年第1季稅後淨利達 2.65 億元、每股稅後純益達 3.49 元，分別年增 180％、181％，第1季獲利改寫同期新高，主因為膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品出貨表現佳。劍麟表示，旗下主要一階(Tier 1)汽車安全零組件供應商客戶備貨力道持續穩定攀升，同時也與客戶共同合作，投入新款車用安全關鍵零組件產品開發。

展望第2季，劍麟看好隨著平均每車配備安全零組件數量提升趨勢明確，有助於持續擴大客戶下單動能。

吉茂今股價直接向上跳空鎖死至72.8元，排隊買單超過萬張，今年以來已大漲超過2倍，也是4月漲幅第一名。劍麟以108元開高，盤中攻上漲停板111.5元。

劍麟

延伸閱讀

滿到溢出來！台北福華手抓海鮮桶、德墨美食吃到飽

中國對美國伺服器出口急降 台灣居科技市場主導地位

墨西哥讓中國電車設廠將成中美貿易戰棋子？專家警告：勿選邊站隊！

大漲100元！好市多貝果改名變貴 會員崩潰：小確幸又少一樣

相關新聞

MSCI 將調整 法人預測奇鋐、華城、文曄新納入機率高 這兩檔恐剃除

MSCI 明晟最新季度調整將於台北時間5月15日凌晨公布結果，並於5月31日尾盤生效，統一投顧研究部根據近一季台股表現、...

這兩檔汽車股盤中亮燈漲停 有什麼利多？

台股6日一度大漲300多點，其中汽車類股有兩檔大漲，分別為吉茂（1587）和劍麟（2228）。吉茂今跳空漲停鎖死至72....

廣達林百里看好 AI 後續發展 領軍緯創、宏碁量價齊揚

廣達（2382）董事長林百里4日出席36周年慶活動，會後受訪時暢談AI產業前景，他表示，新一波的AI商機將會接踵而至，自...

半導體族群喊衝 台股盤中站上20600點

市場重燃對美國聯準會將在今年降息的希望，台股今天在半導體類股領軍下，盤中登上20600點，最高達20639.90點。盤面...

金融股群體走揚 中信金創下19年新高

金融股股息在上週全部揭曉，以上周五的收盤價計算，中信金（2891）、華南金（2880）現金殖利率位居前兩名，6日股價再度...

十銓首季大賺 股價跳空攻上漲停、改寫歷史新高 帶旺記憶體族群

記憶體模組廠十銓（4967）上周公布第1季財報，單季稅後純益2.87億元，季增42%，每股純益4.1元，創單季歷史新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。