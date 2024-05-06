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廣達林百里看好 AI 後續發展 領軍緯創、宏碁量價齊揚

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

廣達（2382）董事長林百里4日出席36周年慶活動，會後受訪時暢談AI產業前景，他表示，新一波的AI商機將會接踵而至，自己預期真正的需求及量能都將落在明年開出。AI後續展望讓投資人期待，在林百里談話過後，廣達6日表現亮眼，盤中一度拉升至273元，一舉站上所有均線，可惜後續賣壓增重，盤中漲幅逾3%。

林百里表示，AI時代新一代運算推進速度加快，這是快者恆快的遊戲規則，「我們都很有福氣，看到一個大時代的來臨，一個真正的AI時代」，現在只是AI新時代的開端，「廣達就像在AI山腳下，看不到山頂」。

林百里說，新的未來是AI Cloud，AI執行要非常多雲端、一大串機櫃一起運作，當中的結構、網路與電力完全不同，又是一種新產品，廣達兩年前就開始研發，也得到非常好的成果。

林百里說，過去產品是兩年一個世代，如今一年就出現三代產品，因應客戶需求快速變化，要搶購最新的 GPU 才能解決問題，一旦量做起來，走在前頭，就能取得更多訂單，也會有更多 GPU 廠商支持廣達，「這是快者恆快的遊戲規則」。

林百里形容，AI競賽就像跑百米，每個0.01秒都很重要，現在各大雲端廠商都在買機器，「有點像軍備競賽，愈買愈多」，還只是AI新時代的起點，待明、後年北美四大雲端廠商資料中心量能開出，實現新一波AI應用，將改變人類的生活。

台股今日開高走高，盤中最高一度拉升至20639.9點，大漲逾300點，AI股表現亮眼，鴻海（2317）量價齊揚，盤中大漲超過6%，廣達、宏碁（2353）漲幅逾3%，緯創（3231）也有逾1%的漲幅。

AI 廣達 林百里

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