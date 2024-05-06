金融股群體走揚 中信金創下19年新高

金融股股息在上週全部揭曉，以上周五的收盤價計算，中信金（2891）、華南金（2880）現金殖利率位居前兩名，6日股價再度拉高，盤中雙雙大漲超過3%，中信金更漲破36元，創下2005年4月以來新高。兆豐金（2886）、元大金（2885）、永豐金（2890）也上漲逾2%，產險的第一保也表現亮眼，盤中大漲逾4%。

金融指數今上漲約2%，金融股除新產（2850）、上海商銀（5876）小跌以外，其餘皆上漲，金控股中華南金、中信金、新光金（2888）漲勢最強，華南金董事會決議，每股配發現金股利1.2元，股票股利0.1元，總股利1.3元，總股利與現金股息雙創18年來新高、歷史次高水準。

華南金去年全年稅後純益216.1億元，每股稅後純益1.58元，據華南金財報，2023年底反映金融資產未實現評價損失的「其他權益」項下虧損大幅縮小到102.7億元，提列特別盈餘公積可沖回79.6億元。

中信金公告每股配發1.8元現金股利，創歷史新高，發出的現金股息總金額衝上353億元，一舉躍升為金控最大方的股息大戶。中信金2023年稅後純益為560.81億元，EPS 達2.82元，獲利創新高，股利配發率約63.83％，以上週五收盤價34.75元計算，現金殖利率達5.1%。

今年14家金控發放現金股息總額達2,167.5億元，比上一年度大增近八成，原因除了是2023年上市金控獲利年增近三成，還有少了2022年財報有大額的投資未實現損失，吃掉股利配發空間，因此在獲利成長、擺脫配發股利限制後，不少金控在分派2023年盈餘時，大幅拉高股利配發率。