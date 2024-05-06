快訊

美方壓力？藍委突取消太平島考察 馬文君曝原因擬改至5月18日出發

京元電撤出中國聯發科逆勢接手 一出一進藏貓膩

免費的最貴！Netflix到期釣魚郵件 最新詐騙手法曝光

十銓首季大賺 股價跳空攻上漲停、改寫歷史新高 帶旺記憶體族群

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
記憶體。（路透）
記憶體。（路透）

記憶體模組廠十銓（4967）上周公布第1季財報，單季稅後純益2.87億元，季增42%，每股純益4.1元，創單季歷史新高，單靠一季賺贏去年全年，十銓首季的好表現推動6日股價跳空衝漲停104元，創下歷史新高價。

十銓第1季合併營收29.94億元，季減47%，年增90.77%。展望後市，十銓布局高階產品有成，DDR5出貨占比持續攀升，同時這幾年在工控及B2B領域亦積極耕耘，成功擴展經營版圖，在產業淡季仍能逆勢成長，預期下半年即將進入電子傳統旺季，需求開始逐漸回溫，而市場供給仍為緊縮，進而推升記憶體價格，有望呈現「價量齊揚」。

十銓表示，AI於全球掀起巨浪，公司洞燭先機看好AI運算與 Edge 運用，逐步將研發實力拓展至AI人工智慧技術應用，整合產業資源進行至產品佈局，預估AI浪潮將會掀起往後15至20年以上的產業榮景及換機潮，十銓也將推出輔助人工智慧AI功能的 PC／NB相容的高規格，與實現 Edge AI市場運用快速發展的產品，未來產品動能成長爆發可期。

隨著生成式AI推動各種運用，十銓也同步積極拓展工控智能產品領域，如散熱儲存方案導入邊緣運算系統，在AI機器人、辨識、檢測應用都能提供低延遲、高效的解決方案以及伺服器應用方面，以及積極接洽低軌衛星應用系統取得合作機會，與科技趨勢產業同步邁進。

台股今日開高走高，盤中最高一度拉升至20,639.9點，大漲逾300點，記憶體春燕可期，後續報價有望上漲，推動整體族群表現亮眼，除十銓盤中攻上漲停之外，威剛（3260）盤中大漲超過半根停板，品安、創見漲幅超過3%，南亞科上漲逾2.5%，晶豪科、華邦電、群聯、鈺創等皆有超過1%的漲幅。

AI 十銓

延伸閱讀

力積電銅鑼新廠只做到28奈米 未來如何因應大廠夾殺？黃崇仁對3D IC超有信心 因為力積電有「這」法寶

中信金（2891）用一根漲停慶祝配息1.8元！ 專家：一堆人估1.5元上下

中信金（2891）配息1.8元太漂亮將拉「漲停」？ 不敗教主：獲利遠勝過兆豐金

廣達AI大單助攻、爆量衝漲停 填息路露曙光

相關新聞

MSCI 將調整 法人預測奇鋐、華城、文曄新納入機率高 這兩檔恐剃除

MSCI 明晟最新季度調整將於台北時間5月15日凌晨公布結果，並於5月31日尾盤生效，統一投顧研究部根據近一季台股表現、...

這兩檔汽車股盤中亮燈漲停 有什麼利多？

台股6日一度大漲300多點，其中汽車類股有兩檔大漲，分別為吉茂（1587）和劍麟（2228）。吉茂今跳空漲停鎖死至72....

廣達林百里看好 AI 後續發展 領軍緯創、宏碁量價齊揚

廣達（2382）董事長林百里4日出席36周年慶活動，會後受訪時暢談AI產業前景，他表示，新一波的AI商機將會接踵而至，自...

半導體族群喊衝 台股盤中站上20600點

市場重燃對美國聯準會將在今年降息的希望，台股今天在半導體類股領軍下，盤中登上20600點，最高達20639.90點。盤面...

金融股群體走揚 中信金創下19年新高

金融股股息在上週全部揭曉，以上周五的收盤價計算，中信金（2891）、華南金（2880）現金殖利率位居前兩名，6日股價再度...

十銓首季大賺 股價跳空攻上漲停、改寫歷史新高 帶旺記憶體族群

記憶體模組廠十銓（4967）上周公布第1季財報，單季稅後純益2.87億元，季增42%，每股純益4.1元，創單季歷史新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。