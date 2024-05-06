十銓首季大賺 股價跳空攻上漲停、改寫歷史新高 帶旺記憶體族群

記憶體模組廠十銓（4967）上周公布第1季財報，單季稅後純益2.87億元，季增42%，每股純益4.1元，創單季歷史新高，單靠一季賺贏去年全年，十銓首季的好表現推動6日股價跳空衝漲停104元，創下歷史新高價。

十銓第1季合併營收29.94億元，季減47%，年增90.77%。展望後市，十銓布局高階產品有成，DDR5出貨占比持續攀升，同時這幾年在工控及B2B領域亦積極耕耘，成功擴展經營版圖，在產業淡季仍能逆勢成長，預期下半年即將進入電子傳統旺季，需求開始逐漸回溫，而市場供給仍為緊縮，進而推升記憶體價格，有望呈現「價量齊揚」。

十銓表示，AI於全球掀起巨浪，公司洞燭先機看好AI運算與 Edge 運用，逐步將研發實力拓展至AI人工智慧技術應用，整合產業資源進行至產品佈局，預估AI浪潮將會掀起往後15至20年以上的產業榮景及換機潮，十銓也將推出輔助人工智慧AI功能的 PC／NB相容的高規格，與實現 Edge AI市場運用快速發展的產品，未來產品動能成長爆發可期。

隨著生成式AI推動各種運用，十銓也同步積極拓展工控智能產品領域，如散熱儲存方案導入邊緣運算系統，在AI機器人、辨識、檢測應用都能提供低延遲、高效的解決方案以及伺服器應用方面，以及積極接洽低軌衛星應用系統取得合作機會，與科技趨勢產業同步邁進。

台股今日開高走高，盤中最高一度拉升至20,639.9點，大漲逾300點，記憶體春燕可期，後續報價有望上漲，推動整體族群表現亮眼，除十銓盤中攻上漲停之外，威剛（3260）盤中大漲超過半根停板，品安、創見漲幅超過3%，南亞科上漲逾2.5%，晶豪科、華邦電、群聯、鈺創等皆有超過1%的漲幅。