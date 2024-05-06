鴻海4月營收優於預期 法人估全年營運重返成長
鴻海（2317）4月營收月增14.1%、年增19.3%，優於市場預期；法人機構表示，其中，以月增的角度看各產品線，受惠於客戶拉貨動能較大，電腦終端產品類別有強勁成長的表現，消費智能產品類別、元件及其他產品類別、雲端網路類別則是顯著成長。
以年的角度看各產品線，元件及其他產品類別受惠主要業務相關零組件出貨增加，而雲端網路產品類別因AI雲端產品拉貨動能增加，使此兩個產品線年對年皆為強勁成長的表現；消費智能產品類別因客戶於4月拉貨較多，年對年有顯著成長的表現；電腦終端產品類別受惠新產品上市，年對年有顯著成長的表現。
展望2024年，分析師表示，鴻海對全年營收展望從中性、持平上修為看顯著成長，主要受惠於雲端網路產品、元件與其他產品展望樂觀下，預估消費智能產品2024年營收將為低個位數的成長、雲端網路產品將為雙位數的成長、電腦終端產品為低個位數的成長；預估元件與其他產品2024年營收將為雙位數的成長。
預估全年營收6.5兆元，年增6.1%，毛利率6.48%，歸屬母公司淨利1,619.5億元，年成長13.9%，每股獲利（EPS）11.6元。
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