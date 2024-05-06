Fed 動向變化將加劇美股震盪 建議多元且擇機布局

富蘭克林證券投顧表示，隨最新CPI、PPI、PCE等通膨數據再次回升，加上美國1Q24 GDP表現不如預期，市場擔憂美國經濟可能陷入停滯性通膨，不過，細項來看GDP放緩主要是受耐久財消費下滑、存貨減少、出口小幅成長但進口卻大增影響，但國內服務支出和服務進口大增，住宅投資亦大幅回升，顯示美國整體上仍穩健，不代表經濟已經轉疲，此外，聯準會主席鮑爾也在5月會議上淡化了停滯性通膨疑慮，就業市場持穩亦將帶來支撐，不需過度擔憂美國經濟表現。

富蘭克林證券投顧表示，近期聯準會官員普遍認為應在降息上保持謹慎，不需急著降息，有官員預期年內可能僅會降息一次，甚至部分官員已開始提及在必要時將進一步升息，這些鷹派言論導致市場重新調整降息預期，根據芝商所FedWatch數據，目前首次降息時點預估已遞延到9月，年內降息次數也下修至僅剩一次，而這可能再次推升公債殖利率，進而影響美股估值，再加上中東地緣政治不確定性、企業財報等因素仍將帶來干擾，短線上仍可能加劇美股震盪。

富蘭克林證券投顧表示，投資人可能也會擔憂美股傳統上的「五月賣股(Sell in May)」效應，但過去10年僅2019年的5月出現下跌，其餘年份都上漲，平均漲幅達0.9%，顯見五月賣股效應近年逐漸失效，加上4月下跌已先行釋放部分賣壓，應不需過度擔憂美股後市表現，從題材面看，雖近期AI概念股普遍出現回檔，但放眼長期，隨AI應用範圍愈來愈廣泛，強勁AI需求可望延續，與其相關的晶片設計與製造、半導體設備與材料、伺服器、高頻寬記憶體(HBM)甚至是軟體、電力等領域都將同步受惠。

事實上，Factset數據顯示，2024年標普500指數各類股中以科技、通訊服務等類股的企業獲利成長動能最佳，均可望成長超過15%，而整體標普500指數企業獲利則預計將在2024年四個季度分別成長3.5%、9.7%、8.6%、17.3%，全年成長10.8%，將繼續支撐美股。綜合來看，儘管利率動向、經濟和地緣政治不確定性等因素仍可能干擾市場，但持續看好美股中長期發展，建議在美股回檔修正時擇機佈局，並採取定期定額方式介入。