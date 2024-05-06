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永豐投顧：資金充沛 高股息短打

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，台股進入股東會與除息旺季，台股投資方向會明顯往高股息題材發展，只要有股息殖利率支撐，可以反市場操作。

從上周股市表現可以看到，台股指數一路向前高推進，很快越過所有均線，表現強勢，不過，指數到20,500點開始躊躇不前，成交量也明顯低於過往，無論從價或量來看，投資人應該暫時觀望，等待更明確趨勢出現。

美國FOMC會議維持利率政策不變，債券投資人又失望了，不過美國聯準會主席鮑爾排除升息可能，看似留有一線希望，但是綜觀近年來鮑爾談話行事，應該了解此番表態只是短期有效，投資人對於鮑爾的談話還是要謹慎看待，注意4月美國CPI能否改善，不宜因為短期因素轉而樂觀。

3月最新的景氣對策信號顯示，台灣的景氣持續暢旺，景氣對策信號分數已來到30分，逼近綠燈區的上緣。從過去經驗得知，景氣對策信號脫離藍燈區後股市都是同步上揚，以目前綠燈區的位置看，景氣仍處於上升階段，股市有景氣基本面支撐，台股下檔有限。

台股指數 景氣對策信號 美國聯準會

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