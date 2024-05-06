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富蘭克林證券投顧：新興市場成長動能具韌性 亞洲為主要動力來源

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要市場表現回顧(資料來源：彭博資訊)
主要市場表現回顧(資料來源：彭博資訊)

富蘭克林證券投顧表示，評價面優勢推動中國大陸境內外市場近期皆有吸引資金回流趨勢，尤其大陸證監會表示深化對港合作後激勵港股表現更為突出，不，過觀察進出口、工業生產、零售銷售等大陸實質經濟數據突顯基本面尚未顯著改善，未來，透過更強而有力的財政措施來擺脫持續的通縮擔憂、消費動能溫吞、房地產市場疲軟、債務過高等結構性問題，對於穩定與重振大陸上市公司的獲利增速前景，並吸引全球資金回歸中國將更加重要，總之，大陸經濟與股市需要政策支持提供更強勁的提振。

富蘭克林證券投顧表示，印度經濟成長動能強勁，未來對於全球經濟成長的貢獻度將持續擴大，而印度企業也擅於將本國高經濟成長率轉化為高企業獲利成長率，未來兩年印度企業獲利年複合成長率有望達雙位數水準，將能推升印股續揚。此外，印度目前正處國會大選選舉期間、市場態度可能較為觀望，不過，印度總理莫迪可望取得第三個任期，預期未來將繼續實施有利於市場的政策，預期選後不確定性降低應有助吸引資金回流印度市場。

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