美、台股市同步進入超級財報及法說展望期，台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，將在本周召開法說會或受邀參加券商發表會的上市櫃公司市值合計達3.3兆元，當中包括M31（6643）、力旺等「千元俱樂部」成員，有望成為台股衝高人氣指標。

AMD、谷歌等美股科技巨擘上周交出令市場驚艷的財報與未來展望，接下來還有15日思科、16日應材、22日輝達、30日新惠普等陸續登場，均與台股高度連動，Walmart、COSTCO、Target等零售、運動休閒巨擘也將公布財報，也是市場觀察美國通膨的焦點。

在台灣方面，黃文清、蔡明翰表示，本周將召開法說會或受邀參加券商法說會的公司主要集中在AI、IC設計、PCB、記憶體、網通、電商等族群，各公司只要法說內容可以符合或優於市場預期，不僅有助自家股價表現，也將帶動台股新一波多頭人氣，扛起行情再衝高的人氣大旗。

台股本周將有41家公司召開或參加法說會，其中，最受矚目的即是8日的力旺、川湖，9日的祥碩與M31，這四家都是「千元俱樂部」的IC設計成員，另外，10日的群聯、7日聯詠、環球晶股價也都超過500元；另外，包括瑞鼎、富邦媒、愛普*、是方、樺漢、崑鼎、致新、勤誠、天鈺、上銀、群光等股價亦超過200元。