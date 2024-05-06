六產業前景亮 可長抱

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

近年來，在科技日新月異的發展下，人口老化、地球暖化、都市化等全球趨勢仍受矚目，除政策概念股外，我國國發會所指的台灣未來「六大產業」，如金融科技等，適合長線投資人參考布局。

國發會針對2019至2030年，經濟情勢及產業趨勢分析，未來六大重點發展產業包括資訊與通訊技術（ICT）的趨勢及創新、產品智慧製造、綠能產業、金融科技、智慧觀光、生技醫藥與智慧醫療。

另外，在近期行情下，綜合第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清提醒，雖然520行情可期，但仍需留意兩大問題，一是這波由日圓帶動亞幣、新台幣貶值的問題，可能引發外資賣壓，其次是外資期貨部分空單仍近2萬口，市場擔心單日重挫恐將再次出現，操作上可選股不選市。

至於國內政策題材，雖然重電、軍工族群長線可期，但短線股價已漲多修正，目前仍有原物料題材尚未反映，包括水泥、造紙、塑化、玻璃族群等，多檔個股位在10年線附近，大內需題材未來有機會發動落後補漲。

國發會 外資 金融科技

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