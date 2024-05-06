鄭文賢專欄／AI鏈、營建、水資源 吸睛

美國聯準會會後聲明如市場預期，目前市場下一步將關注6月會議更新點陣圖的指引，不排除聯準會調降全年降息幅度至2碼，近期美債價格再度走跌已相當程度反應此利空，屆時調降點陣圖對市場影響將可望利空出盡。

此外，觀察幾個市場情緒指標，如美股恐懼貪婪指數，過去幾周已快速下降至恐懼的程度，AAII散戶投資人情緒指數，看多的比率也從50%的高峰下降至中性水準，美林牛熊指數過去數周，亦從6下降至5的中間範圍，市場情緒已明顯從樂觀轉為中性或以下，投資人一窩蜂偏多操作的心態已開始降溫。

回歸最熱門AI產業來看，投資人已將焦點放在5月23日輝達將公布的財報。市場預估輝達2025年GB200出貨約5至6萬櫃，產值高達1,000億美元以上，商機龐大。近期亦傳出大陸立訊試圖切入GB200供應鏈。雖輝達在Blackwell世代試圖分散供應鏈，由於美國將AI伺服器視為敏感性產品，和消費性的iPhone大不相同，輝達應不會為了降低成本而去挑戰美國政府紅線，因此，輝達供應鏈應仍是台、日、韓互相競爭搶單，紅色供應鏈快速崛起的可能性小。

另外GB200架構改變，Blackwell晶片Die Size較Hopper放大一倍，且材質由不鏽鋼提升為銅，均熱片及水冷關鍵零組件用量將十分可觀，相關供應鏈莫不摩拳擦掌，積極送樣以掌握商機，Blackwell預計第3季起小量供貨，年底開始放量。

高殖利率個股近期成為投資顯學，主要原因為多檔大型高股息ETF將於5至6月進行換股。去年以來，市場熱度較高的月配息ETF，光復華台灣科技優息（00929）、統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）三檔，合計資產規模已逾4,000億元。

近期上市櫃公司已陸續公告股息，當中以營建族群亮點較多，多家殖利率介於4~6%之間，且市值較大，今年來台灣房市也顯著回溫，4月六都買賣移轉棟數達2.29萬棟，年增43%，累計1至4月共8.57萬棟，年增31%；價格部分，第1季全台房價指數也較去年增長10%，台灣房市出現量價齊揚態勢。

另一焦點則為兩岸觀光破冰，雖然尚未達到全面開放，不過陸方既已拋出橄欖枝，只要政府把球接好，未來持續擴大開放的機率不小，為台灣包括航空、旅行社、飯店、餐飲等行業注入活水。

台灣河川坡陡流急，約有六成雨量奔流入海，水資源供給不足，平均人口分配降雨量位於全球後段班，近十年僅約二成降雨量為有效水量。根據經濟部水利署估計，考慮氣候變遷加劇、重大產業等因素，若不採取任何措施，2036年將產生每日67.6萬噸的供水缺口。

因此，政府近年積極推動水資源工程建設，陸續推出前瞻計畫以及氣候環境變遷調適行動計畫，以確保供水穩定，合計投入金額逾4,000億元，其中，環境變遷調適行動計畫預計在四年內每年投入500多億元，與台電電網強韌計畫投入規模類似，顯見政府對水資源之重視。

另外，隨產業發展，高科技產業用水需求也持續攀升，帶動水資源相關需求，除水庫管線南北調度及一般工業汙水處理廠外，與過往不同之處是投入更大規模的再生水廠、海水淡化廠建置，公營事業台灣自來水公司2019至2026年相關預算支出CAGR成長40%，持續挹注國內相關廠商未來數年營運成長。

（作者是元富投顧總經理）