就市論勢／電腦展概念股、航運 聚焦

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美國聯準會（Fed）6月起放慢縮減購債，每月公債贖回上限從600億美元降至250億美元。本次FOMC會議多空皆滿意，多頭認為Fed不再升息，空頭認為抑制通膨仍是目前首要任務。

Fed主席鮑爾言論被視為偏鴿，特別是美國第1季GDP成長不如預期但物價仍穩步上漲，一度引發「停滯性通膨」疑慮，但鮑爾表示「我真的不明白此論點從何而來，經濟成長3%而通膨率低於3%，我沒有看到停滯性通膨的可能性。」鮑爾四兩撥千金，化解經濟爭議點。

蘋果上季營收907.5億美元，年減4.3％，每股盈餘1.53美元，毛利率46.6%，本季總營收將增加低個位數百分比，但蘋果執行長庫克如同特斯拉執行長馬斯克，非常知道資本市場要聽的東西：蘋果大中華區銷售額降幅小於預期；持續擴大投資生成式AI領域、即將發布新產品AI應用的iOS，以及第3季推出AI iPhone 16；第三則是股票回購計畫1,100億美元，盤後股價大漲，印證「誰說股價完全由基本面獲利決定？」的論點。

各大科技廠共識是增加AI投資，目前相關類股震盪整理，靜待5月22日輝達（NVIDIA）公布財報與展望。

投資建議

指數整理，短線個股表現，股價從1月漲至4月，導致近日法說會可能出線利多頓化、利空下跌格局，進出謹慎等待機會。證券劃撥存款餘額3兆5,126億元，創新高，顯示內資對台股信心強勁，「非外資概念股」持續震盪上漲。

短線操作建議包括輝達B200供應鏈、台北國際電腦展（COMPUTEX）概念股、AI人型機器人、520兩岸／政策股、航運股，以及營建股。

AI 美國聯準會 通膨

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