鴻海營收／AI 發威 4月5,109億元、創同期新高
鴻海（2317）5日公布2024年4月營收為5,109億元，月增 14.16%，年增 19.03%，為歷年同期新高，主要是AI產品拉貨動能增加。2024年累計前四個月營收為1.83兆元，年減3.11%。
展望第2季，鴻海表示，仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，第2季能見度大約與目前市場預期相當，預估
2024年第2季營運展望將呈現季增、年增的表現。
鴻海表示，4月營收5,109億元，月增14.16%。其中，「電腦終端產品類別」月對月強勁成長、「消費智能產品類別」、「元件及其他產品類別」、及「雲端網路產品類別」月對月則有顯著成長的表現。
鴻海2024年4月營收，年增19.03%。其中，「元件及其他產品類別」及「雲端網路產品類別」強勁成長。「消費智能產品類別」及「電腦終端產品類別」相較去年顯著成長。
鴻海2024年累計前四個月營收為1.83兆元，年減3.11%。其中，「元件及其他產品類別」及「雲端網路 產品類別」強勁成長、「電腦終端產品類別」約略持平，「消費智能產品類別」則有衰退表現。
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