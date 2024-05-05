季賺逾半股本悍將出列 大立光、聯發科、鈊象暫居每股獲利前三強

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

上市櫃公司陸續公布首季財報，截至昨（4）日已公告季報數字的個股中，共有13檔第1季獲利耀眼、大賺超過半個股本，且每股獲利超過5元，以大立光（3008）45.79元、聯發科19.85元、鈊象17.72元，暫居每股獲利前三強。

第一金投顧董事長陳奕光表示，近期美股走勢多空交戰，衝擊台股同步震盪，盤面將由先前較為投機的資金行情，回歸到以業績題材的基本面表現為主軸，隨上市櫃公司首季財報即將全面揭曉，獲利數字也將牽動個股表現。

根據統計，今年首季每股獲利超過5元的上市櫃個股，大立光、聯發科、鈊象等暫居前三名外，第四至第十名依序為：亞德客-KY 9.15元、聯詠8.04元、信立7.35元、譜瑞-KY 7.21元、寶雅6.78元、晶碩6.54元、力旺5.77元等。另外，台光電5.76元、汎德永業5.22元、儒鴻5.19元等，首季也都賺逾半個股本。

13檔首季賺逾半股本個股 圖／經濟日報提供
13檔首季賺逾半股本個股 圖／經濟日報提供

進一步分析首季稅後純益年增率，信立、台光電等，均成長逾倍；聯發科、大立光、儒鴻、譜瑞-KY、晶碩、鈊象、力旺、亞德客-KY等，首季稅後純益皆年增一成以上。

台新投顧副總黃文清指出，首季高獲利的個股，普遍也是當前的高價股，以中小型的股本占多數，原因在於這些個股不乏基本面成長題材，推升股價站上高峰。

由於高獲利族群兼具籌碼面優勢，趁大盤目前高檔震盪整理，這些個股除了成為資金避險的好去處外，也可能是季底法人衝刺績效的利器。

統一投顧董事長黎方國表示，季報本月15日前將全數公布，個股股價走勢也將反映財報數字表現，個股獲利若不錯，也顯現出整體產業景氣循環處於上升期，在短線台股盤面反應業績題材上，投資人可以伺機進場布局。

整體而言，當前產業前景呈現復甦的態勢確立，但部分個股今年獲利成長動能可能趨緩；不過，首季獲利不錯的個股，現金股息配發水準普遍仍維持一定水準，顯示利基型個股，無論是電子或傳產族群，均有機會在今年持續表現。


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