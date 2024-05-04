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蘋概股同樂 三王齊漲

經濟日報／ 記者尹慧中劉芳妙／台北報導

蘋果第2季業績超出華爾街預期，執行長庫克看好本季營收有望重返成長，宣布1,100億美元庫藏股計畫，相關消息激勵蘋果概念股昨（3）日表現，台積電、鴻海、大立光三王齊漲。

蘋果也看好硬體如Mac、iPad表現，PCB族群昨日表現同樣搶眼，臻鼎、台郡、華通股價全漲。隨著蘋果釋出正面展望，法人看好相關蘋概PCB下半年旺季營運可期。

法人看好蘋果復甦，重要晶片代工夥伴台積電是大贏家。台積電昨日股價開高大漲16元，終場漲勢收斂，以780元作收，上漲8元，漲幅1.04%，外資回補買超1.3萬餘張；鴻海上漲2元，收156元；大立光則上漲45元，收2,215元。

先前業界傳出台積電3奈米首發客戶蘋果包下首批產能至少一年。

數據顯示，台積電2022年全年最大客戶營收貢獻已逾新台幣5,000億元，2023年營收貢獻絕對值達5,465.5億元、續創新高，法人推估應該是蘋果，更預期今年相關營收貢獻絕對值將續增。

蘋果看旺營運升溫，也帶動台積電營運。

庫克釋出看好AI應用的觀點，被視為AI iPhone將問世，但對引領鏡頭規格升級，大立光董事長林恩平日前不回應單一客戶訂單動態，表示目前確實有客戶商討規格，但是否實現仍不確定。不過業界傳出預計今年秋季推出的iPhone 16鏡頭將大改版，旗艦款擬搭載更高階的模造玻璃（Molding Glass），讓手機更輕薄，提高光學變焦倍率，大幅提升使用者體驗，大立光有望獨拿長焦鏡頭訂單。

台積電 營收 蘋果概念股

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