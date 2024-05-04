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MSCI明晟 15日調整權重
MSCI明晟將於5月15日宣布半年度調整結果，成為5月市場聚焦重要事件之一。投顧法人依據近期市場狀況預估，台股權重恐遭小幅調降，至於奇鋐（3017）、華城、嘉澤、士電、大同、群光等有機會納入新MSCI成分股。
法人指出，由於自前次（2月13日）調整以來，台股市值占亞洲國家（日本以外）比重僅微增0.12個百分點，中國大陸市場增幅0.75個百分點，明顯高於台股，因此預估本次MSCI半年度調整，台股權重恐遭小幅調降。
預期台股權重宣布調降後，外資恐偏向賣超台股，因統計2020年以來，共有17次MSCI權重調整，其中有12次調整與外資買賣超方向一致，正相關比率達70.5%，因此預估本次台股權重宣布下調後，外資恐將偏空操作。
至於成分股調整部分，本次亮點集中AI、重電等相關族群，法人點名看好奇鋐、華城、嘉澤、士電、大同、群光等因總市值在1,500億以上，因此較有機會成為MSCI的新增成分股。
至於譜瑞-KY、力積電、藥華藥等，因總市值低於1,000億，且外資偏向減碼操作，因此法人預期可能將遭剔除MSCI成分股之列。
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