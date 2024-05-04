台股驚驚漲 暗藏五隱憂

台股昨（3）日開盤大漲159點，盤中一度衝上20,521點，強揚299點，不過隨即遭遇龐大賣壓，漲點快速收斂，終場指數雖仍大漲百餘點，並收上月線，不過法人指出，包括高檔賣壓重、籌碼轉凌亂等不利因素，是目前對短多行情的五大擔憂。

美股指數反彈收紅，提振市場多頭信心，激勵昨日台股開高大漲，一舉收復月線失土，更一度衝上20,521點，頗有向前高20,559點挑戰企圖。不過市場賣壓大舉出籠，漲點快速收斂，終場指數漲107點、收20,330點，成交量擴增至4,115.3億元。

盤面上，指數雖大漲，但個股卻跌多於漲，主要受惠半導體股漲0.7%及金融股漲0.2%帶動。族群中，以建材營造股大漲2.5%最強勢，電機機械股跌1.1%最弱勢。 圖／經濟日報提供

千金股漲跌互見，其中信驊大漲105元收3,235元，超越世芯-KY重奪股王寶座；鈊象因跌破千元大關，使千金股檔數減為14檔。

三大法人進出方面，共計買超台股173.8億元。其中外資買超166.9億元、投信買超20.9億元、自營商賣超14億元。八大公股行庫逢高進行調節，賣超13.70億元。

對於台股短線行情，法人指出，目前來看，有五大不利因素成為市場擔憂重點，分別為：一、高檔賣壓重：根據統計，台股自3月首次攀上2萬點後，累積賣壓高達7兆餘元，使近三日台股均開高收低。

二、技術指標即將進入超買區：觀察KD指標中的K值，昨日已達75，離80超買區近在咫尺，顯示短線再漲空間有限；三、籌碼轉凌亂：融資餘額昨日衝上2,877.5億元波段高峰，市場浮動籌碼大增，加上自營商連三賣，均使籌碼轉趨混亂。

四、指數再漲機率低於50%：根據機率密度函數換算，台股短線再上漲機率，昨日盤中已降至38%，後因漲點大幅收斂，以收盤來看，再漲機率為43%，已降至50%以下，短多進場勝算大減。

五、美系AI指標股財測偏空：超微（AMD）雖上修2024全年AI晶片營收至40億美元，但仍遠低於市場預期的80億美元；美超微雖上修2024全年財測，但不如市場預期。

展望後市，統一投顧董事長黎方國認為，台股急殺1,500點後已反彈千點，反彈來到滿足點，盤面電子股成交比重下降，資金轉進傳產及金融的高殖利率族群中，對指數難以起到助推作用，預期下周行情將在20,000至20,500點之間區間波動。